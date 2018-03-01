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AKİT TV sunucusu Ahmet Keser'in eski mesleği şaşırttı

AKİT TV'de yayımlanan 'Gün Başlıyor' sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı. Şimdi ise gerçek mesleği ile gündemde...

01 Mart 2018, Perşembe 09:45
AKİT TV sunucusu Ahmet Keser'in eski mesleği şaşırttı
AKİT TV'de yayımlanan 'Gün Başlıyor' sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı.

Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ahmet Keser'in eski işi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte yazının o bölümü:

Cihangir seri katili bir tövbekâr palyaçoymuş

Onu en iyi tanıyanlardan birinin yalancısıyım...

Şu Cihangir’den girip Nişantaşı ve Etiler’den çıkıp...

Baş üstünde baş bırakmayacak, beden üstünde kelle komayacak şu ekran yiğidosu var ya...

Meğer geçmişte bayağı ilginç bir sicili varmış...

Cihangir seri katili, çocukların yaş günlerinde, düğünlerde profesyonel palyaçoluk yapıyormuş...

Tabii sakallı palyaço olmayacağı için, o günlerde bu eski fotoğrafında gördüğünüz gibi sinekkaydı bir delikanlıymış iyi mi...



Palyaçoluk güzel bir meslektir. Ama insan gibi yaparsan. 

Adam değilsen, sakal bırakır, olsan olsan işte böyle pişmiş kelle çakma bir palyaço olursun...

Palyaçoluk tarihine de ilk sakallı palyaço olarak geçersin...

Ey ekran yiğidosu, şimdi sana bir abi tavsiyesi...

Bak dinci kanal bile tahammül edemedi sakallı palyaçoluğuna... 

Burnuna kırmızı bir top yerleştir... Bulamazsan irice bir çeri domatesi de olabilir...

Doğru Cihangir’e...

Biliyorsun, Yeşilçam’a komşudur orası...

Belki kendine bir seri katil sakallı palyaço rolü bulursun...

 


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