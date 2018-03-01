AKİT TV sunucusu Ahmet Keser'in eski mesleği şaşırttı

Erdinç Şahin

TV'de yayımlanansunucusuterör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı.Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak, di mi yani bir sürü hain var.var" ifadelerini kullanmıştı.Onu en iyi tanıyanlardan birinin yalancısıyım...Şu Cihangir’den girip Nişantaşı ve Etiler’den çıkıp...Baş üstünde baş bırakmayacak, beden üstünde kelle komayacak şu ekran yiğidosu var ya...Meğer geçmişte bayağı ilginç bir sicili varmış...Cihangir seri katili, çocukların yaş günlerinde, düğünlerde profesyonel palyaçoluk yapıyormuş...Tabii sakallı palyaço olmayacağı için, o günlerde bu eski fotoğrafında gördüğünüz gibi sinekkaydı bir delikanlıymış iyi mi...Adam değilsen, sakal bırakır, olsan olsan işte böyle pişmiş kelle çakma bir palyaço olursun...Palyaçoluk tarihine de ilk sakallı palyaço olarak geçersin...Ey ekran yiğidosu, şimdi sana bir abi tavsiyesi...Bak dinci kanal bile tahammül edemedi sakallı palyaçoluğuna...Burnuna kırmızı bir top yerleştir... Bulamazsan irice bir çeri domatesi de olabilir...Doğru Cihangir’e...Biliyorsun, Yeşilçam’a komşudur orası...Belki kendine bir seri katil sakallı palyaço rolü bulursun...