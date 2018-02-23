Akit yazarı Şevki Yılmaz: Amerika Türkler sayesinde bulundu, bizim korkumuzdan oraya yerleştiler



'DARBE DOMUZ ETİ GİBİDİR'

Can Hakman

(AÜ) Öğrenci Konseyi ve Akil Öğrenciler Topluluğu'nun 'Bir Hilal Uğruna' adıyla düzenlediği etkinlikte konuşan Yılmaz şunları söyledi:"Anadolu, Müslümanların eline geçinceve'ya gidip köle ticareti yapamadılar. Osmanlı tokadının uzanamadığı yerlerde, ‘Hindistan'a nasıl gideriz’ diye okyanuslarda yol ararken önlerine boşadası geldi. Orada, Kızılderilileri yaktılar, bizim korkumuzdan Amerika'ya yerleştiler."Yılmaz ayrıca, "Darbe, domuz eti yemek gibi haramdır. Peygamberlerin hiçbiri ihtilalle gelmedi. Peygamberler inkilâpçıdır, ihtilal ise şeytan ve yandaşlarının yapısıdır. Dinimiz darbe dini değil, sevgi dinidir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amerika kıtasının keşfi için şunları söylemişti:“Amerika kıtasının 1492’de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb’dan 314 sene önce 1178’de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardır. Hatta Kristof Kolomb’un hatıralarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsedilmektedir."