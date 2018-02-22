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AKM personeli "10 yıldır oturduğumuz yerde maaş alıyoruz" diyerek kendilerini ihbar etti

AKM’de yıllardır faaliyet olmadığı için hiçbir iş yapmayan personel, BİMER ve CİMER’e başvurdu

AKM personeli
10 yıldır kapalı olmasına rağmen kadrosunu koruyan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sonunda çalışanlar bile isyan etti. Yeni proje için yıkımına başlanan AKM’de yıllardır faaliyet olmadığı için hiçbir iş yapmayan personel, BİMER ve CİMER’e başvurdu.

AKM’nin kadrosunda 2 müdür yardımcısı, 6 şube müdürü ile birlikte 50 personelin görev yaptığını ortaya çıkmıştı. O tarihten sonra sadece 4 şube müdürünün yeri değişti. 25 güvenlik görevlisi 21’e, 11 temizlik işçisi 10’a indirildi. Çalışanlar hem yıllardır oturdukları yerden maaş almalarından rahatsız olduklarını hem de AKM müdürünün hoyrat tutumundan şikâyetçi olarak BİMER ve CİMER’e başvurdu.


İN CİN TOP OYNUYOR


AKM 2008 yılında tadilat gerekçesiyle sanatsal faaliyetlere kapatıldı. İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu 1. Grup kültür varlığı tescilini kaldırınca da binanın yıkımına başlandı. Boş kalan ve harabeye dönen binada yıllardır in cin top oynuyor. Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan AKM çalışanları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başka birimlerine de dağıtılmadı. AKM bahçesinde daha önce mutfak olarak kullanılan binaya her gün gelip gitmeye devam ettiler. Binanın yıkım sürecinde de personel konusunda bir değişiklik olmadı.


AKM ÇALIŞANLARI KENDİLERİNİ İHBAR ETTİ


Çalışanlar önce Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER’e başvuruda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Şikâyetleri hem boş yere maaş almaları hem de AKM müdürünün hoyrat tutumuydu. Bakanlık, müfettiş tayin etti. Müfettiş iddiaları araştırdı ve gitti. Personel bir sonuç çıkmadığını görünce bu sefer Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e yazdı. Şimdi oradan gelecek sonucu bekliyor.

Hürriyet


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