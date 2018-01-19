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Aknesiz ciltler için maske...

Gözeneklerin sıkılaşmasını, sivilce ve siyah noktaların giderilmesini, cildin yağ salgısının dengelenmesini istiyorsanız bu maske tam sizlik...

19 Ocak 2018, Cuma 11:50
Aknesiz ciltler için maske...
Sebum üretiminin dengeli düzeyde çalışmaması ciltte yoğun yağ üretimine sebep olur ve bunun sonucunda ciltte akne ve sivilce oluşur. Yağlı ve sivilceli ciltlere önerilen Dermaceutic Mask 15, cildin arınmasına, ölü hücrelerden temizlenmesine, ciltte sebum üretiminin düzenlemesine, siyah noktaların giderilerek gözeneklerin sıkılaşmasına, ciltteki mat görünümün sağlıkla ışıldayan bir cilt görünümüne dönüşmesine yardımcı oluyor.

Haftada bir ya da iki kez geceleri uygulanan Dermaceutic Mask 15 kil maskesi, 3 dakika ciltte bekletildikten sonra su ile temizleniyor. İlk kullanımdan itibaren cildinizin sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor.

Türkiye’de SELTEK Group tarafından temsil edilen Dermaceutic Mask 15 tüm seçkin eczanelerde satışa sunuluyor.

Dermaceutic Mask 15, 350 TL



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