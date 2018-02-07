Akraba ziyareti kanlı bitti!

Büşra Kamış

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kalo, ziyarete gittiği isimleri henüz bilinmeyen akrabalarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kalo, evdeki akrabalarının biri tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Kalo, evdeki diğer akrabalarının çağırdığı ambulans ile yakında özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Kalo, tedaviye alındığı hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kalo'nun ismi açıklanmayan 6 akrabasını gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.