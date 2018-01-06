Aksaray'da 50 yaşındaki kadın ve sevgilisi kadının eşi tarafından öldürüldü



EŞYALARINI TAŞIRKEN SALDIRIYA UĞRADI



'OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI' PAYLAŞIMI

Serap Belovacıklı

Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarında Aksaray-Konya karayoluna yaklaşık 150 metre mesafedeki tarlada, hasarlı bir otomobil görüldü. 68 BM 327 plakalı otomobil içinde biri kadın iki kişi, kanlar içinde hareketsiz bulundu. Durum jandarmaya bildirildi. Sürücü'ün (27) vücuduna isabet eden 2 kurşunla, yanındaki'ın (50) da 3'ü başına olmak üzere 6 kurşunla öldürüldüğü belirlendi.Jandarma, Konya'da oturan'ın, eşiile ayrı yaşadığı ve yaklaşık iki yıldır boşanma davalarının sürdüğünü belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma,'ın, olay günü eşyalarını Aksaray'da oturanile eşyalarını bir otomobile yükleyip, Aksaray'da tuttuğu eve götürdüğünü belirledi. Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan'ın eşi Şükrü Akdağ iddiaya göre, durumu öğrenip peşlerine düştü. Takip edildiklerini anlayan’ün panikle direksiyon kontrolünü yitirmesiyle araç şarampole düştü., burada önlerini kestiği araçtaki eşi ve Tuncer Kütük'ü tabancayla ateş ederek öldürdü. Jandarma yapılan çalışma sonucu Şükrü Akdağ'ı, dün akşam saatlerinde Konya'da saklandığı evde gözaltına aldı. Akdağ, sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Tuncer Kütük'ün ise olaydan saatler önce Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinden sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yayın yaptığı, yanındaki Mediha Akdağ'a da sürekli kendisini çekmesini söylediği görüldü.Görüntülerde Kütük'ün, sosyal medyada konuştuğu bir kişiye de 'Operasyon başarıyla tamamlandı' demesi dikkat çekti.