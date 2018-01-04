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Aksaray’da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

04 Ocak 2018, Perşembe 00:57
Aksaray’da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
İlçe girişinde Tuncer Kütük’ün (27) kullandığı seyir halindeki otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR


Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve yanında bulunan Mediha Akdağ’ın (50) hayatını kaybettiğini belirledi.



Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kütük ve Akdağ’ın cesedi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin, kaçan saldırgan ya da saldırganların bulunması için başlattığı çalışma sürüyor. 

AKSARAY (AA)

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