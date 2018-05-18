Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyünde yaşandı. Köyün etrafında bulunan kayalık tepelerden kopan yaklaşık 30 tonluk kaya parçası, köyün yerleşim yerine düştü. Olayda şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken, köy halkı tarafından kurtarma ekiplerine haber verildi. Yol üzerine düşen kaya yolu trafiğe kapatırken, olay yerine Acil Afet ve Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Aksaray İl Özel İdaresine ait kırıcılarla etrafa zarar vermeyecek şekilde kayayı kırarak düştüğü yerden tamamen kaldırdı.

İHA