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Akşener istişare yemeğinde 300 siyasetçi ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ANAP, DSP, MHP, DYP ve AK Parti’de siyaset yapmış, aralarında bürokrat, milletvekili ve bakanlarında bulunduğu 300 isim ile ’istişare yemeği’nde bir araya geldi

Akşener istişare yemeğinde 300 siyasetçi ile bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğindeki ’İstişare Yemeği’ Ankara Çukurambar’da bir otelde gerçekleşti.

Programa İYİ Parti Milletvekillerinin yanı sıra, geçmiş dönemlerde ANAP, DSP, MHP, DYP ve AK Parti’de siyaset yapmış, aralarında bürokrat, milletvekili ve bakanlarında bulunduğu 300 kişi katıldı. Katılanlar arasında eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, eski Devlet Bakanı Reşat Doğru da yer aldı.

TEK TEK TOKALAŞTI


Akşener salona girişte katılımcılar ile tek tek tokalaşarak "Hoş geldiniz" dedi. Daha sonra kürsüye gelen Akşener, programa katılan katılımcılara teşekkür etti. Bu toplantıya ihtiyaçlarının bulunduğunu söyleyen Akşener, "Sizler büyük bir çoğunluğunuzla birlikte Meclis'te görev yaptık. Beraber görev yapmadığımız büyüklerimizi de öteden tanıyorum. Bugün bu davetin sebebi, sizleri dinlemek, bir genç bir siyasi partiyiz, yol yürümeye başladık, bu yolda karşılaşabileceklerimizi, öngörülerinizi, tavsiyelerinizi ve eleştirilerinizi dinlemek üzere bir araya geldik" diye konuştu.

Türkiye’nin konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:

ELEŞTİRİLERİNİZE İHTİYAÇLARIMIZ VAR

"Eğer konuşabilseydik, Suriye’yi konuşabilseydik, Ortadoğu’yu konuşabilseydik, Irak’ı konuşabilseydik bugün Afrin’i konuşuyor olurmuyduk. Dolayısıyla konuşmayan Türkiye’nin konuşması için, birbirine küsen Türkiye’nin barışması için, geriye itilmiş Türkiye’nin 25 milyon genç öğrencisi olan 40 yaş altında 50 milyon nüfusu olan eğitimli, enerjik ama umutsuzlaşmış Türkiye’nin yeniden umudu elde edip koşması için bir iddia ile yola çıktık, sizlerin tecrübelerinize, eleştirilerinize ihtiyaçlarımız var. O nedenle toplandık. Bu toplantı İYİ Parti’ye ya da benim şahsımda arkadaşlarıma destek vermek için sizleri zorlayacak bir veya bu manada bir toplantı değil.

Tekrar söylüyorum. Türkiye için yaptıklarınızdan, bu ülkeye katkılarınızdan biz haberdarız ve sizlerden sonra bugüne gelindiğinde nezaketi kaybedilmiş siyaseti, mizah duygusunu kaybetmiş siyasetin belki bundan sonra buradan ortaya çıkacak görüşler çerçevesi içerisinde tekrar eski nazik, zarif, iftira atmayan o eski dönemi, zarifliğini belki yeniden yakalama imkanımız olur."

Toplantı daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)


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