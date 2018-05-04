Akşener ve Bahçeli arasında imza polemiği

İMZACILAR HAKKINDA FETÖ İMASI



'BU SÖYLEME BEN PABUÇ BIRAKMAM’

İdil Janet Demiray

partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkânlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir” dedi.Bahçeli, özetle şu değerlendirmeyi yaptı: “FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Dört cumhurbaşkanı adayı 100 bin imza ile müracaatı öngördü. Bir tanesi CHP’nin 15 milletvekili kaydırmasıyla destek buldu. 100 bin seçmene ihtiyaç kaldı mı? Kalmaması gerekirdi. Ama şahsiyet 100 bin seçmenle adaylığını koyacağını söyledi. O zaman akla gelen soru şudur; bu her aday için geçerlidir. FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi. Çok sayıda TSK, emniyet mensubu, eğitim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri vardır. Ne kadar ByLock’çu, ne kadar görevden alınmış, uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var, hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bin imzayı tamamlayacaksa o zaman önemli bir sonuç Türkiye açısından elde edilmiş olur. Acaba Pensilvanya’dan bir talimat gelip ‘100 bin kişiyi filan aday etrafında toparlayınız’ derlerse, FETÖ ‘en kötü şartlarda dahi 100 bin taraftarım hâlâ Türkiye’de var’ derse ne olur? Benimki düşünce.”Bahçeli’nin sözlerine sert yanıt verdi ve şunları söyledi: “Türkiye’nin savcılarına, hâkimlerine, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı’na, Başbakan’a, İçişleri ve Adalet Bakanlarına seslenmek istiyorum. Bahçeli’nin genel başkan yardımcılarının 17-25 Aralık’tan sonra 2015 seçimlerinde Bugün ve Samanyolu televizyonunun, Bugün gazetesinin önünde polisle göğüs göğüse kavga ettiği hem o günün medya şartlarında tespit edilmiştir hem de Türkiye’nin tamamı görmüştür. Bahçeli’nin ‘17-25 Recep Tayyip Erdoğan’ lakabını Erdoğan’a takma girişimleri acaba FETÖ’nün lideri Fetullah Gülen tarafından verilmiş bir talimat mıdır? Sayın Bahçeli’nin 17 - 25 Aralık konusu ile ilgili odasında bulunan meşhur saatinin rakamları değişmiş midir, değişmemiş midir? Bahçeli açısından 17-25 Aralık Sayın Erdoğan’a yapılmış bir kumpas mıdır yoksa gerçekten bir yolsuzluk operasyonu mudur? Milletimizi korkutmaya çalışan, arkadan dolanan, mertlikten, erkeklikten, adamlıktan uzak bu tür söylemlere pabuç bırakmayacağımızı, bırakmayacağımı Erdoğan çok yakından bilir. ‘Eylemsiz doçent’ diye tabir ettiğim Bahçeli’ye dizilerini seyretmesini, bedavadan milletvekili seçtirmeye, Erdoğan’ın çalışıp kendisinin yan gelip yatmaya devam etmesini öneriyorum. Eylemsiz doçent, yancılık yapmaya devam etsin, bilmediği işlere karışmasın.”