15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Aksoy: Yunan tarafı gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kardak Kayalıkları bölgesinde yaşanan tehlikeli hadiseye ilişkin Yunan tarafının gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmakta olduğunu söyledi

13 Şubat 2018, Salı 21:23
Aksoy: Yunan tarafı gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki bir soruya ilişkin "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (13 Şubat) yapılan bir açıklamada Kardak Kayalıkları bölgesinde yaşanan tehlikeli bir hadiseye ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri’nin Bakanlığımız Müsteşarı nezdinde ‘kuvvetli bir protesto girişiminde’ bulunduğu iddia edilmektedir.

'GERÇEKLERİ YANSITMIYOR'

Maalesef, Yunan tarafı bu açıklamasıyla, hem alışık olduğumuz üzere kendi kamuoyunu yanıltmakta, hem de gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır." dedi.

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Esasen Bakanlığımız Müsteşarı, ülkemize ait olan Kardak Kayalıkları civarında dün gece Yunan Sahil Güvenlik botlarının tehlikeli manevralarıyla neden oldukları olaylarla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterini aramış ve Yunan Silahlı Kuvvetlerinin hasmane tasarruflarının havada ve denizde devam ettiğini, bunlara müsamaha göstermeyeceğimizi, Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir." 

Musa Erdoğan ANKARA (İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Başbakan Yıldırım, 12 ilde canlı bağlantıyla açılış yaptı

Başbakan Yıldırım, 12 ilde canlı bağlantıyla açılış yaptı
Son Dakika... Askeri araçla minibüs çarpıştı

Son Dakika... Askeri araçla minibüs çarpıştı
Lösemi hastası çocuğa saçlarını hediye etti

Lösemi hastası çocuğa saçlarını hediye etti

TSK'dan hava harekatı: 16 hedef imha edildi

TSK'dan hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Meteoroloji'den 4 il için uyarı

Meteoroloji'den 4 il için uyarı
3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçilerle ilgili açıklama

3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçilerle ilgili açıklama
Son dakika... TSK bir köyü daha terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi

Son dakika... TSK bir köyü daha terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi
Kriz dinlemedi: 'Türkiye geri döndü'

Kriz dinlemedi: 'Türkiye geri döndü'
Kilis'te boş araziye 2 havan mermisi atıldı

Kilis'te boş araziye 2 havan mermisi atıldı
Afrin şehidini icraya veren avukatın bürosuna saldırı

Afrin şehidini icraya veren avukatın bürosuna saldırı
İttifak komisyonu çalışmaları tamamlandı

İttifak komisyonu çalışmaları tamamlandı