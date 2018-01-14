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'Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah Abu Dabi'de alıkonuldu' iddiası

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddia edildi

'Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah Abu Dabi'de alıkonuldu' iddiası
Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan habere göre, Şeyh Abdullah bin Ali, bir video kaydında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra alıkonulduğunu öne sürdü.

'ENGELLENMİŞ DURUMDAYIM'


Abdullah, yayınlanan videoda, "Şu anda Abu Dabi'de bulunuyorum, Abu Dabi Veliahtı'nın misafiri idim. Şu anda engellenmiş durumdayım, bana çıkmamamı söylediler." dedi.

Abdullah olayların sorumluluğunun Şeyh Muhammed'e ait olduğunu belirterek, "Eğer başıma bir iş gelirse Katar devleti bundan beridir. Ben Şeyh Muhammed'in misafiri idim, şu andan sonra bir şey olması halinde tüm sorumluluk Şeyh Muhammed'e aittir." diye konuştu.

Video kaydının ya da alıkonulmanın zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

HAC KRİZİNDE ARABULUCULUK YAPMIŞTI


Katar'ın 3'üncü emiri Şeyh Abdullah bin Casim'in torunu, 4'üncü emiri Şeyh Ali bin Abdullah'ın oğlu ve 5'inci emiri Şeyh Ahmed bin Ali'nin de kardeşi olan Abdullah, Al Sani ailesinin önde gelen mensuplarından biri olarak biliniyor.

Abdullah, geçen ağustos ayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hac krizinde arabulucu rolüyle gündeme gelmişti.

AA
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