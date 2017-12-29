15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya kurşun yağmuru

Cezaevinde bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ının yeğeni Adem Çakıcı(32), İstanbul'da bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya kurşun yağmuru
Olay İstanbul Kadıköy'de bulunan bir otelin restoranında saat 18:00 sıralarında meydana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir kişiyle restoranda oturan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, yan masadan kalkıp yanlarına gelen iki kişiden biri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Şüpheliler, saldırının ardından otelden çıkarak gri renkli bir otomobile binerek kaçtı. Otel görevlilerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


5 KURŞUN İSABET ETTİ


Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Adem Çakıcı'yı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Adem Çakıcı'nın hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürüyor. Polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, otel ve restoranında delil araştırması yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerine ulaşmaya çalışıyor.
Liselere geçiş sınavı tarihi belli oldu

Liselere geçiş sınavı tarihi belli oldu
Kritik S-400 açıklaması

Kritik S-400 açıklaması
CHP'den asgari ücret açıklaması

CHP'den asgari ücret açıklaması
AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt

AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt
İçişleri Beşiktaş Belediye Başkanı için yazı gönderdi

İçişleri Beşiktaş Belediye Başkanı için yazı gönderdi
2017'nin son mesaisi bitti! İstanbul trafiği felç oldu

2017'nin son mesaisi bitti! İstanbul trafiği felç oldu
ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi: İsrail, ABD’siz barış görüşmelerine katılmaz

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi: İsrail, ABD’siz barış görüşmelerine katılmaz
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davasının heyeti değişti

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davasının heyeti değişti
ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye

ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye
AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı'dan tek tip kıyafet açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı'dan tek tip kıyafet açıklaması