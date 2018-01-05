15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'yı, Alaattin Çakıcı'nın adamları mı vurdu?

İstanbul’da, Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı'nın vurulduğu olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin  Alaattin Çakıcı'nın adamları olduğu öne sürüldü. 3 kişi adliyeye sevk edilirken şüphelilerden birinin,”Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz" demesi dikkat çekti.

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'yı, Alaattin Çakıcı'nın adamları mı vurdu?
Kadıköy  Suadiye'de Adem Çakıcı, geçtiğimiz hafta bir otelin restoran bölümünde otururken, yanına yaklaşan bir kişi peş peşe ateş etti. Adem Çakıcı, karın boşluğuna, koluna ve bacaklarına isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı.  Hastaneye kaldırılan Çakıcı, yoğun bakıma alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Adem Çakıcı'nın ilişkileri incelemeye alındı. Adem Çakıcı'nın "Amcam" dediği, Alaattin Çakıcı'nın bir kaç kuşak uzaktan akrabası olduğu belirlendi.  Çakıcı'nın 2007 yılında İzmir merkezli "Veliaht" adı verilen operasyonda 14 adamıyla yakalandığı tespit edildi. 


İKİ ÇAKICI ARASINDA SORUN VARMIŞ


Ekipler, Adem Çakıcı'yla  ilgili çalışma yaparken, güvenlik kameralarından da  saldırgan belirlendi. Saldırganın Ahmet Hakkı B. olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili 2 şüpheliyi daha tespit eden polis ekipleri, yılbaşı gecesi Pendik'teki bir adrese operasyon düzenledi. Saldırıyla ilgili Ahmet Hakkı B., Feramuz Ç. ve Oğuzhan O. gözaltına alındı.  Adreste yapılan aramada bir de tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan 3 şüphelinin Alaattin Çakıcı'nın adamları oldukları öne sürüldü. Şüphelilerden Ahmet Hakkı B.'nin adliyeye giderken "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz" demesi dikkat çekti.

Hürriyet

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti

Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti
Alişan Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybetti (Alişan Kapaklıkaya siyah pantolon hikayesi)

Alişan Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybetti (Alişan Kapaklıkaya siyah pantolon hikayesi)
2017'nin soğuk rekoru eksi 35,9, sıcak rekoru 46,9 derece

2017'nin soğuk rekoru eksi 35,9, sıcak rekoru 46,9 derece
CHP asgari ücretin araştırılması için önerge verdi

CHP asgari ücretin araştırılması için önerge verdi
Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi

Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi
Kaçak avcı vahşeti! Jandarma bu halde buldu!

Kaçak avcı vahşeti! Jandarma bu halde buldu!
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa öncesi çok önemli açıklamalar

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa öncesi çok önemli açıklamalar
HDP'li Selahattin Demirtaş’ın yerine Ayhan Bilgen mi geliyor?

HDP'li Selahattin Demirtaş’ın yerine Ayhan Bilgen mi geliyor?
Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Hakan Atilla davasında karar sonrası 3 aşamalı plan

Hakan Atilla davasında karar sonrası 3 aşamalı plan
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı (Murat Hazinedar kimdir?)

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı (Murat Hazinedar kimdir?)