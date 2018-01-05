Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'yı, Alaattin Çakıcı'nın adamları mı vurdu?



İKİ ÇAKICI ARASINDA SORUN VARMIŞ

Serap Belovacıklı

Kadıköy Suadiye'de Adem Çakıcı, geçtiğimiz hafta bir otelin restoran bölümünde otururken, yanına yaklaşan bir kişi peş peşe ateş etti., karın boşluğuna, koluna ve bacaklarına isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakıcı, yoğun bakıma alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Adem Çakıcı'nın ilişkileri incelemeye alındı. Adem Çakıcı'nın "Amcam" dediği, Alaattin Çakıcı'nın bir kaç kuşak uzaktan akrabası olduğu belirlendi. Çakıcı'nın 2007 yılında İzmir merkezli "Veliaht" adı verilen operasyonda 14 adamıyla yakalandığı tespit edildi.Ekipler,'yla ilgili çalışma yaparken, güvenlik kameralarından da saldırgan belirlendi. Saldırganın Ahmet Hakkı B. olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili 2 şüpheliyi daha tespit eden polis ekipleri, yılbaşı gecesi Pendik'teki bir adrese operasyon düzenledi. Saldırıyla ilgili Ahmet Hakkı B., Feramuz Ç. ve Oğuzhan O. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada bir de tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan 3 şüphelinin Alaattin Çakıcı'nın adamları oldukları öne sürüldü. Şüphelilerden Ahmet Hakkı B.'nin adliyeye giderken "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz" demesi dikkat çekti.Hürriyet