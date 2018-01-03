Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olarak bilinen Adem Çakıcı'yı vuranlar yakalandı

İstanbul'da Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olarak bilinen Adem Çakıcı'nın vurulmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Allattin Çakıcı'nın uzaktan kuzeni olan Adem Çakıcı'nın vurulduğu olayda kullanılan silahın da ele geçirildiği öğrenildi.