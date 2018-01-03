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Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olarak bilinen Adem Çakıcı'yı vuranlar yakalandı

İstanbul'da Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olarak bilinen Adem Çakıcı'nın vurulmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Allattin Çakıcı'nın uzaktan kuzeni olan Adem Çakıcı'nın vurulduğu olayda kullanılan silahın da ele geçirildiği öğrenildi.

03 Ocak 2018, Çarşamba 16:40
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olarak bilinen Adem Çakıcı'yı vuranlar yakalandı
Polisi harekete geçiren olay, geçtiğimiz hafta Kadıköy’de meydana geldi. Cezaevindeki suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın yeğeni olduğu öne sürülen Adem Çakıcı, Suadiye’de bir otelin restoranında vuruldu. Saldırıda ağır yaralanan Adem Çakıcı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Saldırının ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerin araştırmalarında 3 şüpheliye ulaşıldı. Organize Polisi şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Organize Polisi’nin 31 Ocak’ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde 3 tabanca ele geçirildi. Silahlardan birinin saldırıda kullanıldığı öne sürüldü. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Adem Çakıcı’nın, Kırıkkale F Tipi cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı’nın uzaktan kuzeni olduğu belirtildi. Adem Çakıcı daha önce Alaattin Çakıcı’yla mektuplaşmasıyla gündeme gelmişti. Çakıcı, Adem Çakıcı’ya “Yasadışı yollara girmeyin” yazdığı iddia edilmişti.

Sözcü/Habip Atam

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