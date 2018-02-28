Alacağı ev eski erotik film seti çıktı!

Nazlı Erdol

bölgesinde ev bakan Fein beğendiği bir ev için pazarlık yapmaya başladı.Dört yatak odası üç banyosu ve havuzu bulunan lüks evin internetteki satış fiyatı 2.2 milyon dolardı. Ancak Fein pazarlıkla fiyatı düşürdü ancak başka bir problem vardı.Yeni evi için 1.8 milyon doları gözden çıkaran Fein evi satın alma fikrinden son anda vazgeçti. Çünkü Fein yaptığı araştırma sonunda evin yıllardır erotik film seti olarak kullanıldığını öğrendi. Ev uzun süredir porno film yapımcıları Kevin vetarafından kullanılıyordu.“Bir porno yıldızının uzandığı tezgahtayemeği veremem” diyen Linda Fein, evi almaktan vazgeçti.