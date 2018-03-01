Alacağı makinenin fiyatını yüksek bulunca kendi makinesini yaptı

BUNU ÜRETEN BİR İNSANDI BİZ DE ÖYLE DÜŞÜNDÜK VE BAŞARDIK

YOĞUN TALEP VAR!

Can Hakman

21 Şubat Sanayi Sitesi’ndeki atölyesinde yaklaşık 35 yıldır su ve elektrik borusu üretimi yapan, yeni teknolojiye ayak uydurmak ve işini geliştirmek için son teknoloji plastik boru üretim makinası almaya karar verdi. Ancak piyasa yoklaması yaptıktan sonra yeni makinelerinin piyasa değerinin bütçesinin üzerinde olduğunu gören Karagöz, kendi makinesini üretmeye karar verdi.Daha sonra sanayideki arkadaşlarından da yardım alarak işe koyulan Karagöz, tamamen kendi üretimi olan ve piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan plastik boru üretim makinesini 40 bin liraya mal ederek yaptı. Karagöz, kendi yaptığı makineyle hem elektrik tasarrufu sağladı hem de daha kaliteli ve hijyenik borular üretmeyi başardı.Yaklaşık 35 yıldır Bayburt’ta bu işi yaptıklarını dile getiren Karagöz, şunları şöyledi:“Makinelerimiz ister istemez eskidi, artık makinelerimizi yenileme ihtiyacı duyduk. Ama baktık ki makinelerin fiyatları çok pahalı. Bir makineye 150 bin lira para istediler. Bizde kendi imkanlarımızla, Bayburt’taki imkanlarla makinemizi kendimiz ürettik. Elektrik giderimizi yarı yarıya düşürdük. İş verimini yüzde yüz artırdık. Bu makineyle daha kaliteli, daha hijyenik borular üretebiliyoruz.”Makinenin bazı parçalarını sipariş verdiklerini bazılarını ise, kendilerinin ürettiğini söyleyen Karagöz, şu şekilde konuştu:“Bayburt’ta aslında yapılmayacak bir şey yok, yapılacak çok şey var ama insanın cesaretli olması lazım. İstesek tank yaparız, füze yaparız sonuçta bunları yapanda bir insan bunu bilmek lazım. Buda aslında fabrikadan çıkıyor ama bunu üreten bir insan. Bizde bunu böyle düşündük ve sonunda başardık. Allah’ın izniyle makinemizi piyasaya çıkardık ve üretime başladık. Makinenin bazı parçalarını sipariş verdik, bazılarını burada kendimiz yaptık. Buradaki arkadaşlarımız sağ olsunlar yardımcı oldular.”Geri dönüşümden elektrik borusu, orijinal hammadden su borusu ürettikleri makinenin plastiklerin geri dönüşümüne büyük katkı sağlayarak doğa dostu bir makine olduğunu dile getiren Karagöz, geri dönüşümden elde ettikleri hammaddeyi elektrik borusu olarak ürettiklerini kaydetti. Karagöz aynı makinenin ürettiği su borularının üretiminde ise orijinal hammadde kullandıklarını vurguladı.Kentte bu işi sadece kendisinin yaptığını ve Erzurum, Erzincan, Gümüşhane gibi çevre illerden de ürettiği borulara yoğun talep olduğunu belirten Karagöz, şu ifadeleri kullandı:“Talepte hiç sıkıntı yok. Biz burada makineyi 24 saat çalıştıralım 12 ay boyunca tüm elimizdeki ürünler satılıyor. Özellikle bu yıl kuraklığında etkisiyle boru satışlarında patlama oluyor. Bizim tek sıkıntımız sermaye yetersizliği onun dışında bizim piyasa sıkıntımız yok.”