Alacaklısı, Dr. Azmi Ofluoğlu’nun iflasını istedi

5 MART'A GÜN VERİLDİ

OFLUOĞLU KAYYUM İSTİYOR!

Erdinç Şahin

gibi bir dizi önemli hastaneyi bünyesinde bulunduranbir süre önce yaşadığı mali kriz sonrası yönetim krizi yaşıyor. Ortaklar arasında devam eden bir dizi davanın yanı sıra, alacaklılar da bir yandan icra takibi yaparken bir yandan da alacağın tahsili için yeni davalar açıyor.Anılan davalardan biri ise doğrudan dev hastane grubunun kurucusuna karşı açıldı.’nde açılan davada Ofluoğlu’nun iflası talep edildi. Mahkeme dava duruşması için 5 Mart’a gün verdi.Şirketin talebi doğrultusunda Ofluoğlu hakkında iflas kararı vermesi halinde, sahip olduğu varlıkların satışı yapılarak alacağın tahsili yoluna gidilecek. Bu kararla birlikte Ofluoğlu da müflis konuma düşecek. Ofluoğlu’nun müflis konumdan çıkması için borcun ödendiğinin belgelenmesi gerekecek.