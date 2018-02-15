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Alacaklısı, Dr. Azmi Ofluoğlu’nun iflasını istedi

Bir dönem, sahip olduğu 13 hastanesi ile Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından biri olan Dr. Azmi Ofluoğlu’nun iflası istendi. Alacaklı konumdaki yemek şirketinin talebi sonrası mahkeme Ofluoğlu hakkında iflas kararı vermesi halinde ünlü iş adamı müflis konumuna düşecek.

15 Şubat 2018, Perşembe 14:09
Alacaklısı, Dr. Azmi Ofluoğlu’nun iflasını istedi
Taksim Alman Hastanesi, Üniversal Çamlıca Hastanesi gibi bir dizi önemli hastaneyi bünyesinde bulunduran Üniversal Grup, bir süre önce yaşadığı mali kriz sonrası yönetim krizi yaşıyor. Ortaklar arasında devam eden bir dizi davanın yanı sıra, alacaklılar da bir yandan icra takibi yaparken bir yandan da alacağın tahsili için yeni davalar açıyor.
 

5 MART'A GÜN VERİLDİ


Anılan davalardan biri ise doğrudan dev hastane grubunun kurucusu Dr. Azmi Ofluoğlu’na karşı açıldı. Sofra Yemek Üretim ve Hizmet AŞ, İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada Ofluoğlu’nun iflası talep edildi. Mahkeme dava duruşması için 5 Mart’a gün verdi.
 

OFLUOĞLU KAYYUM İSTİYOR!


Şirketin talebi doğrultusunda Ofluoğlu hakkında iflas kararı vermesi halinde, sahip olduğu varlıkların satışı yapılarak alacağın tahsili yoluna gidilecek. Bu kararla birlikte Ofluoğlu da müflis konuma düşecek. Ofluoğlu’nun müflis konumdan çıkması için borcun ödendiğinin belgelenmesi gerekecek.

Hürriyet


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