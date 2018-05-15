Şarkıcı Deniz Seki, nişanlısı Faruk Salman'dan ayrıldıktan sonra aşk defterini bir süreliğine kapatmıştı. Şarkıcı geçen günlerde Seren Serengil'in nişanına iş adamı Murat Karabova ile katılınca çiftin aşk yaşadığı iddia edildi. Bir süre Murat Karabova ile görüşen Deniz Seki, tanışma aşamasında iş adamı ile yollarını ayırdı.

ARADIĞI AŞKI BULDU

Bir derginin 'yaza merhaba' partisinde sahne alan Deniz Seki, aradığı aşkı Çeşme'de buldu. İşletmeci Tayfun Topal ile el ele görüntülenen şarkıcı yeni aşkıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Çift İzmir'den sonra İstanbul'da da görüntülendi.

Bir hayli samimi olan ikilinin kameralar böyle yansıdı.

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