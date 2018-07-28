Alaçatı'da bir restoranda yaşanan geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay herkesi şaşırttı. Mekana eğlenmeye giden sekiz kişi, gecenin sonunda adisyonda kişi başına 50 liralık 'Müzik ücreti' parasını yazısını gördü. Mekanlarda zaten müzik eşliğinde eğlenen tatilciler, 'Çaldığınız müziğe de mi para ödeyeceğiz? Ayıptır, yazıktır' deseler de iki saat dinledikleri müzik için toplamda 400 lira ödemek zorunda kaldılar.

'FIRSATÇILIK BU'

Öfkeli tatilciler, bu yöntemle para kazanmanın Çeşme turizmine büyük darbe vuracağını söyleyerek, 'Zaten otellerde oda fiyatları çok yüksek. Bazı restoranlardaki menüler de el yakıyor. Adisyona müzik ücreti yansıtılması bardağı taşıran son damla oldu artık. Fırsatçı zihniyetle Çeşme turizmde sınıfta kalır, kimse gitmez' dediler. (Yeni Asır)