Alain Delon'dan hayvanseverleri kızdıracak açıklama

KÖPEĞİNİN UYUTULMASINI İSTEDİ

'ONUN MEZARIMDA NÖBET TUTMASINA DAYANAMAM'

Mine Bozkurt

Alain Delon'un “Paris Match”a verdiği röportaj baştaer olmak üzere pek çok hayranı tarafından da tepki aldı.n ölümü halinde çok sevdiği köpeği Loubo’nun uyutulmasını istedi.Hayatında 50 kadar köpek besleyen 83 yaşında ki yakışıklı aktörün bu isteğine hayvanseverler büyük tepki gösterdi.Hayvanseverler Delon'a vasiyetini değiştirmesi için baskı yapacaklarını açıkladılar.Alain Delon 3 yaşındaki Belçika Malinois cinsi çoban köpeği Loubo’ a çok bağlandığını ve ölümü halinde can dostunun fazla yaşayamayacağını bildiği için vasiyetine veterinerlerden cenazesi kaldırılmadan uyutulmasını isteğini söyledi.Bugüne kadar Douchy’deki çiftliğinde 50 kadar köpek besleyen Alain Delon’un 35 köpeğine mezarlık yaptırmıştı.Alain Delon'un çok eleştiri alan vasiyeti ile ilgili açıklaması ise şöyle:“Her geçen gün ölümü daha çok düşünüyorum. Çocuğum gibi sevdiğim köpeğim benden sonra çok uzun yıllar yaşayabilir. Ama onun her gün mezarıma gelip bir umutla nöbet tutmasına dayanamam. Bu nedenle öldüğümde veterinerimin onu kollarımın arasında iğneyle uyutup gömülmesini vasiyetimde yazdım. Tek ricam insanların beni anlaması.”Röportaj yayınlandıktan sonra hayvanseverler sosyal medyada Alain Delon’un geçmişteki rol arkadaşı’un da tepki gösterip vazgeçirmesi için aktörü ikna etmesini istediler.