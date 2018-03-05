Alan Shearer, Mesut Özil'i bombaladı!

"SORUMLULUK ALMASI GEREK"

Erdinç Şahin

'nin 29. haftasındadeplasmanda 2-1 yenilensular bir türlü durulmuyor.Takımın efsanevi menajeribaşta olmak üzere tüm takım eleştiri oklarından nasibini alırken bunlardan biri deasıllı Alman futbolcuoldu.İngilizlerin efsanevi futbolcusu, şimdilerinse Sky Sport yorumcusuprogramında Mesut'a sert sözlerle yüklendi.Shearer, "Mesut henüz yeni sözleşme imzaladı ve sorumluluk alması gerekiyor. Ancak sahada resmen yürüyor ve topu kazanmak için koşmuyor. Bu şekilde davranırsanız ciddi problemlerle karşılaşırsınız." ifadelerini kullandı.