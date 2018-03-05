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Alan Shearer, Mesut Özil'i bombaladı!


Premier Lig'in 29. haftasında deplasmanda Brighton'a 2-1 yenilen Arsenal'da Mesut Özil'in performansı tartışma konusu oldu. Sky Sports yorumcusu Alan Shearer, Türk asıllı futbolcuya sert sözlerle yüklendi.

Alan Shearer, Mesut Özil'i bombaladı!
İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Brighton'a deplasmanda 2-1 yenilen Arsenal'da sular bir türlü durulmuyor.

Takımın efsanevi menajeri Arsene Wenger başta olmak üzere tüm takım eleştiri oklarından nasibini alırken bunlardan biri de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil oldu.
 

"SORUMLULUK ALMASI GEREK"


İngilizlerin efsanevi futbolcusu, şimdilerinse Sky Sport yorumcusu Alan Shearer, "Match of the Day" programında Mesut'a sert sözlerle yüklendi.

Shearer, "Mesut henüz yeni sözleşme imzaladı ve sorumluluk alması gerekiyor. Ancak sahada resmen yürüyor ve topu kazanmak için koşmuyor. Bu şekilde davranırsanız ciddi problemlerle karşılaşırsınız." ifadelerini kullandı.


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