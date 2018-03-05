Alan Shearer, Mesut Özil'i bombaladı!

İngiltere Premier Ligi
'nin 29. haftasında Brighton'a
deplasmanda 2-1 yenilen Arsenal'da
sular bir türlü durulmuyor.
Takımın efsanevi menajeri Arsene Wenger
başta olmak üzere tüm takım eleştiri oklarından nasibini alırken bunlardan biri de Türk
asıllı Alman futbolcu Mesut Özil
oldu.
"SORUMLULUK ALMASI GEREK"
İngilizlerin efsanevi futbolcusu, şimdilerinse Sky Sport yorumcusu Alan Shearer, "Match of the Day"
programında Mesut'a sert sözlerle yüklendi.
Shearer, "Mesut henüz yeni sözleşme imzaladı ve sorumluluk alması gerekiyor. Ancak sahada resmen yürüyor ve topu kazanmak için koşmuyor. Bu şekilde davranırsanız ciddi problemlerle karşılaşırsınız." ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin