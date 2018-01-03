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Alanya’da denizde dev hortum oluştu

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası denizde dev hortum oluştu
 

03 Ocak 2018, Çarşamba 19:51
Alanya’da denizde dev hortum oluştu
Alanya'da sabaha karşı başlayan gün içinde etkisini sürdüren yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde Alanya’ya bağlı Okurcalar Mahallesi’nde denizin yaklaşık 300 metre açığında dev hortum oluştu.


KIYIYA YAKLAŞMADAN KAYBOLDU


Yaklaşık 4 dakika süren hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu.

Bölgede yağmur etkisini sürdürürken, Alanya Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri ise şiddetli rüzgar nedeniyle bölgede başka hortumların oluşma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.




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