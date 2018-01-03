Alanya’da denizde dev hortum oluştu

Alanya'da sabaha karşı başlayan gün içinde etkisini sürdüren yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde Alanya’ya bağlı Okurcalar Mahallesi’nde denizin yaklaşık 300 metre açığında dev hortum oluştu.
KIYIYA YAKLAŞMADAN KAYBOLDU
Yaklaşık 4 dakika süren hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu.
Bölgede yağmur etkisini sürdürürken, Alanya Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri ise şiddetli rüzgar nedeniyle bölgede başka hortumların oluşma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Gizem Yetil