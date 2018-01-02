Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı

Nazlı Erdol

'da, su drenaj hattından akan kalorifer yakıtı deniz yüzeyinde ve sahilde kirliliğe neden oldu.İlçenin mavi bayraklı'na su drenaj sisteminden petrol ürünü aktı. Plajda güneşlenen, balık tutan ve sahilde yürüyüş yapanlar, petrol ürünü nedeniyle kirlenen sahilden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kirliliğin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.'nun ısıtma sistemindeki arıza nedeniyle kalorifer yakıtının su drenaj hattına aktığını belirleyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tutanak tuttu.Sahilde bulunan vatandaşlardan Mevlüt Oymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, plajda güneşlenirkenkokusu aldığını belirterek, "Kokunun geldiği noktaya ilerledim. Rögardan akıntıları gördüm." dedi.Sahilde güneşlenen Onur Güner de bölgenin, balıkların ve kuşların üreme alanı olduğunu söyledi. Güner, "Saatlerdir akıyor. Deniz yüzeyinde tabaka var. Bu güzelliği korumalıyız. Bakın ocak ayında bile denize girenler var." diye konuştu.