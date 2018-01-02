15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı

Alanya'da, mavi bayraklı Kleopatra Plajı'na su drenaj sisteminden petrol ürünü aktı

Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı
Alanya'da, su drenaj hattından akan kalorifer yakıtı deniz yüzeyinde ve sahilde kirliliğe neden oldu.

İlçenin mavi bayraklı Kleopatra Plajı'na su drenaj sisteminden petrol ürünü aktı. Plajda güneşlenen, balık tutan ve sahilde yürüyüş yapanlar, petrol ürünü nedeniyle kirlenen sahilden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kirliliğin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Alanya Belediyesi Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nun ısıtma sistemindeki arıza nedeniyle kalorifer yakıtının su drenaj hattına aktığını belirleyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tutanak tuttu.

Sahilde bulunan vatandaşlardan Mevlüt Oymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, plajda güneşlenirken petrol kokusu aldığını belirterek, "Kokunun geldiği noktaya ilerledim. Rögardan akıntıları gördüm." dedi.

Sahilde güneşlenen Onur Güner de bölgenin, balıkların ve kuşların üreme alanı olduğunu söyledi. Güner, "Saatlerdir akıyor. Deniz yüzeyinde tabaka var. Bu güzelliği korumalıyız. Bakın ocak ayında bile denize girenler var." diye konuştu.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bingöl'de kar yolları kapattı! 70 köye ulaşılamıyor

Bingöl'de kar yolları kapattı! 70 köye ulaşılamıyor
Erdoğan, Abdullah Samet Demir'in cenaze törenine katıldı

Erdoğan, Abdullah Samet Demir'in cenaze törenine katıldı
TIR şoförü Milli Piyango yılbaşı çekilişinden 1 milyon 250 bin lira kazandı

TIR şoförü Milli Piyango yılbaşı çekilişinden 1 milyon 250 bin lira kazandı
Evleri yanan aileye 34 gündür ulaşılamıyor

Evleri yanan aileye 34 gündür ulaşılamıyor
Son dakika: CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül yanıtı

Son dakika: CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül yanıtı
Otobüs şoförü 10 aylık bebeğin hayatını kurtardı

Otobüs şoförü 10 aylık bebeğin hayatını kurtardı
Yok artık! Yayaların kullandığı merdivenlerden kamyonetiyle indi

Yok artık! Yayaların kullandığı merdivenlerden kamyonetiyle indi
Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ı telefonla aradı

Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ı telefonla aradı
Türkiye'de ilk defa 'mandagöz' görüldü

Türkiye'de ilk defa 'mandagöz' görüldü
2017 sivil havacılıkta 'en güvenli yıl' oldu

2017 sivil havacılıkta 'en güvenli yıl' oldu
Türkiye, telefon görüşmelerinde kendi rekorunu kırdı

Türkiye, telefon görüşmelerinde kendi rekorunu kırdı