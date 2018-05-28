Kaza, dün akşam Alanya'nın kırsalındaki Bektaş Mahallesi 109'uncu Sokak'ta meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Mehmet Bora'nın (48) kullandığı 07 HEK 21 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bahattin Gürbüz (52) yönetimdeki 07 ABM 454 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, Mehmet Bora, aynı araçta yolcu olarak bulan Hikmet Ersoy (48), İskandinav uyruklu Sina İda (52) ve Jana Moskalets ile diğer aracın sürücüsü Bahattin Gürbüz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.

Tedaviye alınan Jana Moskalets'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilirken, diğerlerinin iyi olduğu kaydedildi.

DHA