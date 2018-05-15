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Alanya'da örgüt kurmak suçundan 3'ü kadın 19 kişi gözaltına alınmıştı! Karar çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan gözaltına alınan 3'ü kadın 19 şüpheliden 15’i tutuklanırken 4’ü serbest kaldı

15 Mayıs 2018, Salı 11:21
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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçların şüphelileri hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

3'Ü KADIN 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bunun üzerine 2 Mayıs sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri,3’ü kadın 16 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı. Ayrıca soruşturma kapsamında şüpheli V.Ş, F.T. ve G.H.A.’nın da cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

İŞLEMLER 12 GÜN SÜRDÜ

Emniyetteki 12 gün süren işlemlerinin ardından 3’ü kadın 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.K, E.K, U.Ö, İ.Ö, İ.Ö, E.K, N.B, K.S, H.Ş, U.B, M.A, M.K, V.Ş, F.T, G.H.A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.K, V.T, C.A, G.T. ise adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.

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