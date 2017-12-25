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Alanyaspor'da Susiç ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Saffet Susiç ile yollarını ayırdı

25 Aralık 2017, Pazartesi 18:22
Alanyaspor'da Susiç ile yollar ayrıldı
İlk devreyi 18 puanla 13. sırada tamamlayan Alanyaspor’da  Safet Susic’in görevine son verildi. Boşnak teknik adamın gözden düşmesinin tek sebebinin sportif başarısızlık olmadığı öğrenildi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Safet Susic kulüpte düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.
 

VAGNER LOVE DA İSTEMİYORDU


Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love’ın, Safet Susic’in antrenman sisteminden rahatsız olduğu ve bu konuyu Başkan Hasan Çavuşoğlu’yla paylaştığı iddia edildi.

Bu sezon 3 haftayı sakatlığı sebebiyle kaçıran yıldız futbolcunun, yapılan antrenmanların yetersiz olduğu ve bu sebeple sakatlandıkları konusun şikayetçi olduğu da iddialar arasında yer aldı.
 

EN BÜYÜK ADAY HAMZAOĞLU


Galatasaray’la yollarını ayıran Igor Tudor’dan ret yanıtı alan Turuncu-Yeşilli yönetimin, Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Reşit Akçay ile temasa geçtiği bildirildi. Mustafa Reşit Akçay’dan olumlu karşılık alan Antalya ekibinde listenin başında ise Hamza Hamzaoğlu bulunuyor.

Safet Susic ile yakın arkadaşlığı bulunan Hamza Hamzaoğlu, ilk görüşmede teklife sıcak bakmazken, Turuncu-Yeşilli yönetimin de ısrarcı olması sebebiyle kararından vazgeçerek anlaşma olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.
 
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