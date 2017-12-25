Alanyaspor'da Susiç ile yollar ayrıldı

VAGNER LOVE DA İSTEMİYORDU

EN BÜYÜK ADAY HAMZAOĞLU

Haber Merkezi

İlk devreyi 18 puanla 13. sırada tamamlayan’in görevine son verildi. Boşnak teknik adamın gözden düşmesinin tek sebebinin sportif başarısızlık olmadığı öğrenildi. Kulüp Başkanıile Safet Susic kulüpte düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.’ın,’in antrenman sisteminden rahatsız olduğu ve bu konuyu Başkan’yla paylaştığı iddia edildi.Bu sezon 3 haftayı sakatlığı sebebiyle kaçıran yıldız futbolcunun, yapılan antrenmanların yetersiz olduğu ve bu sebeple sakatlandıkları konusun şikayetçi olduğu da iddialar arasında yer aldı.’dan ret yanıtı alan Turuncu-Yeşilli yönetimin,veile temasa geçtiği bildirildi. Mustafa Reşit Akçay’dan olumlu karşılık alan Antalya ekibinde listenin başında ise Hamza Hamzaoğlu bulunuyor.Safet Susic ile yakın arkadaşlığı bulunan, ilk görüşmede teklife sıcak bakmazken, Turuncu-Yeşilli yönetimin de ısrarcı olması sebebiyle kararından vazgeçerek anlaşma olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.