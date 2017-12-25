Alanyaspor'da Susiç ile yollar ayrıldı

İlk devreyi 18 puanla 13. sırada tamamlayan Alanyaspor’da Safet Susic
’in görevine son verildi. Boşnak teknik adamın gözden düşmesinin tek sebebinin sportif başarısızlık olmadığı öğrenildi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu
ile Safet Susic kulüpte düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.
VAGNER LOVE DA İSTEMİYORDU
Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love
’ın, Safet Susic
’in antrenman sisteminden rahatsız olduğu ve bu konuyu Başkan Hasan Çavuşoğlu
’yla paylaştığı iddia edildi.
Bu sezon 3 haftayı sakatlığı sebebiyle kaçıran yıldız futbolcunun, yapılan antrenmanların yetersiz olduğu ve bu sebeple sakatlandıkları konusun şikayetçi olduğu da iddialar arasında yer aldı.
EN BÜYÜK ADAY HAMZAOĞLU
Galatasaray’la yollarını ayıran Igor Tudor
’dan ret yanıtı alan Turuncu-Yeşilli yönetimin, Hamza Hamzaoğlu
ve Mustafa Reşit Akçay
ile temasa geçtiği bildirildi. Mustafa Reşit Akçay’dan olumlu karşılık alan Antalya ekibinde listenin başında ise Hamza Hamzaoğlu bulunuyor.
Safet Susic ile yakın arkadaşlığı bulunan Hamza Hamzaoğlu
, ilk görüşmede teklife sıcak bakmazken, Turuncu-Yeşilli yönetimin de ısrarcı olması sebebiyle kararından vazgeçerek anlaşma olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.
Haber Merkezi