Alanyaspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Saffet Susic
'in görevden ayrılmasının ardından Aytemiz Alanyaspor
'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Sportif direktör Taner Savut
ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Başkan Hasan Çavuşoğlu
Bulgar teknik adam Velizar Popov
ile görüşüyor. 41 yaşındaki teknik adam göreve gelirse yardımcılığını uzun yıllar Valencia
forması giyen eski İspanyol futbolcu Mendieta
yapacak.
41 Yaşındaki Velizar Popov
Asya kıtasında düşük bütçeli takımlarla yaşadığı başarılarla adını duyurmuştu.
ADAY ÇOK...
Hasan Çavuşoğlu Popov
dışında Ertuğrul Sağlam, Prosinecki, Hamza Hamzaoğlu ve Igor Tudor
gibi isimlerin üzerinde de duruyor. Akdeniz kulübünün devre arası kampından önce yeni hocasını açıklaması bekleniyor...
Erdinç Şahin