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Alanyaspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Bulgar teknik adam Velizar Popov da adaylar arasında. Popov göreve gelirse yardımcılğını eski ünlü İspanyol futbolcu Mendieta yapacak.

29 Aralık 2017, Cuma 15:15
Alanyaspor'da teknik direktör arayışları sürüyor
Saffet Susic'in görevden ayrılmasının ardından Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Sportif direktör Taner Savut ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Başkan Hasan Çavuşoğlu Bulgar teknik adam Velizar Popov ile görüşüyor. 41 yaşındaki teknik adam göreve gelirse yardımcılığını uzun yıllar Valencia forması giyen eski İspanyol futbolcu Mendieta yapacak.

41 Yaşındaki Velizar Popov Asya kıtasında düşük bütçeli takımlarla yaşadığı başarılarla adını duyurmuştu.


 

ADAY ÇOK...


Hasan Çavuşoğlu Popov dışında Ertuğrul Sağlam, Prosinecki, Hamza Hamzaoğlu ve Igor Tudor gibi isimlerin üzerinde de duruyor. Akdeniz kulübünün devre arası kampından önce yeni hocasını açıklaması bekleniyor...
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