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Alanyaspor'da Vagner Love, idmana katılmadı

Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Alanyasporlu yıldız oyuncu Vagner Love akşam idmanına katılmadı

Alanyaspor'da Vagner Love, idmana katılmadı
Lig’in 19. haftasında sahasında Bursaspor’u konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde yaptığı çift idmanla sürdürdü.

Hikmet Karaman gözetiminde gerçekleşen sabah idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın son bölümünde esneme hareketlerim yapılırken, bazı oyuncular duran top çalışması yaptı. Akşam saatlerinde gerçekleşen günün ikinci idmanında ise topla ısınma hareketlerinin ardından futbolcular taktiksel idman çalıştı.
İdmana sakatlığı süren Mbilla katılmazken, Maniatis ise takımdan ayrı çalıştı.


VAGNER LOVE 2. İDMANA KATILMADI


Turuncu-yeşilli takımın sabah idmanına katılan yıldız oyuncu Vagner Love, akşam idmanında yer almadı. İzinli olduğu öğrenilen Vagner Love’un, Alanyaspor Tesisleri’nde Beşiktaş ile transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.



Yıldız futbolcu Vagner Love Alanya'daki Kartal Yuvası'nda görüntülendimişti.
 


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