Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Alanyaspor Filipe Augusto'yu transfer etti

Aytemiz Alanyaspor ara transferde Barış Başdaş’tan sonra Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto’yu da renklerine bağladı

Alanyaspor Filipe Augusto'yu transfer etti
Aytemiz Alanyaspor, Benfica’nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto’yu 1,5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. 24 yaşındaki futbolcu daha önce ülkesinde EC Bahia, Avrupa’da Rio Ave FC, Valencia, Braga ve Benfica formalarını giydi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Benfica’dan orta saha oyuncusu Filipe Augusto’yu 1,5 yıllığına kiraladıklarını söyledi.

Orta sahadaki eksikliklerini giderdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Allah kaza bela vermeden bir sezon geçirmesini diliyorum. Kendisine teşekkür ediyor, camiamıza da hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.


'TAKIMIMIN GÜCÜNE GÜÇ KATARIM'


Filipe Augusto ise Alanya’ya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür eden Augusto, "Kendimi iyi ve öz güvenli hissediyorum. Alanyaspor için sahada elimden geleni yapıp, kulübüme faydalı olacağım" diye konuştu.

Takımda Brezilyalı oyuncunların olduğunu dile getiren Augusto, Welinton, Vagner Love ile Fernandes ile daha önce konuştuğunu kaydetti. Adaptasyon süresince bu futbolcuların kendisine yardımcı olmasını umduğunu belirten Augusto, 'Adaptasyon sürecini en kısa sürede aşarak takımımın gücüne güç katarım' diye konuştu.

Avrupa’da Valencia, Braga, ve Benfica takımlarının formasını giyen Brezilyalı oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 3 ve ligde 8 maçta oynadı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Vagner Love Beşiktaş'ta

Vagner Love Beşiktaş'ta
Son dakika! Vagner Love antrenmana çıkmadı

Son dakika! Vagner Love antrenmana çıkmadı
Güney Kore Futbol Milli Takımı Serik'te kampa girdi

Güney Kore Futbol Milli Takımı Serik'te kampa girdi
Antalyaspor, Akhisar hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Akhisar hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor'dan Demba Ba açıklaması

Konyaspor'dan Demba Ba açıklaması
Real Madrid'den David De Gea için rekor teklif!

Real Madrid'den David De Gea için rekor teklif!
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Atiker Konyasporlu futbolcular, Afrin operasyonundaki askerler için klip hazırladı

Atiker Konyasporlu futbolcular, Afrin operasyonundaki askerler için klip hazırladı
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Demba Ba evraklarını gönderdi

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Demba Ba evraklarını gönderdi
Son dakika - Bafetimbi Gomis'te sıcak gelişme

Son dakika - Bafetimbi Gomis'te sıcak gelişme
Aziz Yıldırım'dan Trabzon kararı

Aziz Yıldırım'dan Trabzon kararı