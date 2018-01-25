Alanyaspor Filipe Augusto'yu transfer etti



'TAKIMIMIN GÜCÜNE GÜÇ KATARIM'

Haber Merkezi

Aytemiz Alanyaspor, Benfica’nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto’yu 1,5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. 24 yaşındaki futbolcu daha önce ülkesinde EC Bahia, Avrupa’da Rio Ave FC, Valencia, Braga ve Benfica formalarını giydi.Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Benfica’dan orta saha oyuncusu Filipe Augusto’yu 1,5 yıllığına kiraladıklarını söyledi.Orta sahadaki eksikliklerini giderdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Allah kaza bela vermeden bir sezon geçirmesini diliyorum. Kendisine teşekkür ediyor, camiamıza da hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.Filipe Augusto ise Alanya’ya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür eden Augusto, "Kendimi iyi ve öz güvenli hissediyorum. Alanyaspor için sahada elimden geleni yapıp, kulübüme faydalı olacağım" diye konuştu.Takımda Brezilyalı oyuncunların olduğunu dile getiren Augusto, Welinton, Vagner Love ile Fernandes ile daha önce konuştuğunu kaydetti. Adaptasyon süresince bu futbolcuların kendisine yardımcı olmasını umduğunu belirten Augusto, 'Adaptasyon sürecini en kısa sürede aşarak takımımın gücüne güç katarım' diye konuştu.Avrupa’da Valencia, Braga, ve Benfica takımlarının formasını giyen Brezilyalı oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 3 ve ligde 8 maçta oynadı.