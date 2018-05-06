Alara Bozbey'in yeni aşkı kim?

Ata Demirer ile Alara Bozbey'in ayrıldığı ortaya çıktı

ADADA BAŞ BAŞA

EN SON DOLUNAY'DA EKRANDAYDI

Çiğdem Saltık

ile evliliğin eşiğinden döneny'in adı şu sıralar'la anılıyor.ile'un 1 aydır aşk yaşadığı söyleniyor.de geçen cuma günü'da genç bir kadınla görüntülendi. El ele geldikleri restoranda yemek yiyen çift, mekandan 2 saat sonra ayrıldı.Oyuncu1986 yılında'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Litvanya'da yaşadıktan sonra annesi bir Türk vatandaşı ile evlenince Alara Bozbey de annesi ile birlikte Türkiye'ye yerleşti ve ülkemizde oyunculuk yapmaya başladı.Uzun süredir ülkemizde yaşayan Alara Bozbey, Türk vatandaşlığına geçti ve gerçek adı olan Aliona ismini Alara olarak değiştirdi.Alara Bozbey Türkiye'ye yerleştikten sonra ülkemizde oyunculuk yapmaya başlamış ve ilk adımı da bir zamanlar Kanal D ekranının fenomen dizilerinden olan Yabancı Damat dizisi ile attı.Birçok dizide yer alan Alara Bozbey son olarak 2017'de Dolunay dizisi oyuncu kadrosunda karşımıza çıkan isimlerden biri.adlı dizide Demet rolü ile ekrana geldi.