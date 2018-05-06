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Alara Bozbey'in yeni aşkı kim?

Komedyen Ata Demirer'le ilişkisi sona eren oyuncu Alara Bozbey, iddiaya göre 1 aydır Kaan Tatlıtuğ'la birlikte

Alara Bozbey'in yeni aşkı kim?
Ata Demirer ile evliliğin eşiğinden dönen Alara Bozbey'in adı şu sıralar Kıvanç Tatlıtuğ'un DJ'lik yapan kuzeni Kaan Tatlıtuğ'la anılıyor.

Alara Bozbey ile Kaan Tatlıtuğ'un 1 aydır aşk yaşadığı söyleniyor.

Ata Demirer ile Alara Bozbey'in ayrıldığı ortaya çıktıAta Demirer ile Alara Bozbey'in ayrıldığı ortaya çıktı



ADADA BAŞ BAŞA

Ata Demirer de geçen cuma günü Bozcaada'da genç bir kadınla görüntülendi. El ele geldikleri restoranda yemek yiyen çift, mekandan 2 saat sonra ayrıldı.


 

EN SON DOLUNAY'DA EKRANDAYDI

Oyuncu Alara Bozbey 1986 yılında Litvanya'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Litvanya'da yaşadıktan sonra annesi bir Türk vatandaşı ile evlenince Alara Bozbey de annesi ile birlikte Türkiye'ye yerleşti ve ülkemizde oyunculuk yapmaya başladı.

Uzun süredir ülkemizde yaşayan Alara Bozbey, Türk vatandaşlığına geçti ve gerçek adı olan Aliona ismini Alara olarak değiştirdi.

Alara Bozbey Türkiye'ye yerleştikten sonra ülkemizde oyunculuk yapmaya başlamış ve ilk adımı da bir zamanlar Kanal D ekranının fenomen dizilerinden olan Yabancı Damat dizisi ile attı.

Birçok dizide yer alan Alara Bozbey son olarak 2017'de Dolunay dizisi oyuncu kadrosunda karşımıza çıkan isimlerden biri. Alara Bozbey, Dolunay adlı dizide Demet rolü ile ekrana geldi.



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