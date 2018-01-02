Alara Bozbey kimdir? (Ata Demirer aşkını ilan etti)

ATA DEMİRER'DEN 14 YAŞ KÜÇÜK

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Ata Demirer kıskandırdı

Ata Demirer'in Alara Bozbey'le ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.Fotoğrafta anne Ayten Kaçar ve Ata Demirer'in erkek kardeşi Cenk de var. Bu fotoğraf Alara Bozbey aileye girdi diye yorumlandı.

OYUNCUNUN KÜNYESİ

ALARA BOZBEY KİMDİR?

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ile yaşadığı ilişkiyi köşe bucak saklayan Ata Demirer, yeni yılın ilk dakikalarında sürpriz bir adımla ilişkisini cümle aleme ilan etti. Artık tüm gözler Ata Demirer ve Alara Bozbey ilişkisinin üzerinde. Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında? Alara Bozbey'in boyun kaç? Bu sorular genç oyuncu hakkında merak edilen soruların bazıları... Detaylar ise Alara Bozbey'le ilgili haberimizde...45 yaşındaki Ata Demirer 2014 yılında Özge Borak'tan boşandıktan sonra ciddi bir ilişkiye adım atmamış, Alara Bozbey'le yakınlaştıktan sonra da kaçak göçek bir hayat yaşamaya başlamıştı. Üç yıl önce birliktelik yaşayan Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılmış ancak birbirlerinden tam manasıyla kopamamıştı. Ata Demirer'den 14 yaş küçük olan Alara Bozbey, ekranlarda uzun zamandır boy gösteren bir isim.dizisiyle Türkiye'de ekranlarda boy göstermeye başlayan Alara Bozbey pekçok önemli projede kendisine yer buldu.arasında, Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme ve Dolunay gibi ekranın dikkat çeken projeleri sayılabilir.Alara Bozbey son olarak 2017 yaz dizilerinden biri olan Dolunay dizisi oyuncu kadrosunda karşımıza çıkan isimlerden biri.adlı dizide Demet rolü ile ekrana gelmiş ve Can Yaman, Özge Gürel, Necip Memili, Öznur Serçeler gibi oyuncularla birlikte çalıştı.Alara Bozbey31 (7 Aralık 1986)OyuncuLitvanya doğumlu1.60 cm50 kg: KahverengiSarıOyuncu1986 yılında'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Litvanya'da yaşadıktan sonra annesi bir Türk vatandaşı ile evlenince Alara Bozbey de annesi ile birlikte Türkiye'ye yerleşmiş ve ülkemizde oyunculuk yapmaya başladı. Uzun süredir ülkemizde yaşayan Alara Bozbey, Türk vatandaşlığına geçmiş ve gerçek adı olan Aliona ismini Alara olarak değiştirdi. Alara Bozbey Türkiye'ye yerleştikten sonra ülkemizde oyunculuk yapmaya başlamış ve ilk adımı da bir zamanlar Kanal D ekranının fenomen dizilerinden olan Yabancı Damat dizisi ile attı.