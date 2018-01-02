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Alara Bozbey kimdir? (Ata Demirer'le yeni aşk)

Alara Bozbey ile ilişkisini duyuran Ata Demirer, 2018'in ilk saatlerinde aşk bombasını patlattı. Peki, ekranlardan tanıdığımız Alara Bozbey kimdir? Yabancı Damat dizisiyle hayatımıza giren Alara Bozbey başka hangi dizilerde rol aldı?

02 Ocak 2018, Salı 13:34
Alara Bozbey kimdir? (Ata Demirer'le yeni aşk)
Alara Bozbey ile yaşadığı ilişkiyi köşe bucak saklayan Ata Demirer, yeni yılın ilk dakikalarında sürpriz bir adımla ilişkisini cümle aleme ilan etti. Artık tüm gözler Ata Demirer ve Alara Bozbey ilişkisinin üzerinde.
 

ATA DEMİRER'DEN 14 YAŞ KÜÇÜK


45 yaşındaki Ata Demirer 2014 yılında Özge Borak'tan boşandıktan sonra ciddi bir ilişkiye adım atmamış, Alara Bozbey'le yakınlaştıktan sonra da kaçak göçek bir hayat yaşamaya başlamıştı. Üç yıl önce birliktelik yaşayan Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılmış ancak birbirlerinden tam manasıyla kopamamıştı. Ata Demirer'den 14 yaş küçük olan Alara Bozbey, ekranlarda uzun zamandır boy gösteren bir isim.

Ata Demirer pilates yaparsa...Ata Demirer pilates yaparsa...


 

ALARA BOZBEY DİZİLERİ


Yabancı Damat dizisiyle Türkiye'de ekranlarda boy göstermeye başlayan Alara Bozbey pekçok önemli projede kendisine yer buldu. Alara Bozbey'in oynadığı diziler arasında, Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme ve Dolunay gibi ekranın dikkat çeken projeleri sayılabilir.

Yeni yıla ilan-ı aşkla giren çift daha önce gazeteciler tarafından böyle görüntülenmişti (Aşağıda)



Bursa'da Ata Demirer coşkusuBursa'da Ata Demirer coşkusu
Organize İşler'in sürprizi Ata DemirerOrganize İşler'in sürprizi Ata Demirer
 

EN SON DOLUNAY'DA EKRANDAYDI


Alara Bozbey son olarak 2017 yaz dizilerinden biri olan Dolunay dizisi oyuncu kadrosunda karşımıza çıkan isimlerden biri. Alara Bozbey, Dolunay adlı dizide Demet rolü ile ekrana gelmiş ve Can Yaman, Özge Gürel, Necip Memili, Öznur Serçeler gibi oyuncularla birlikte çalıştı.

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Ata Demirer kıskandırdıAta Demirer kıskandırdı


(Alara Bozbey'in Dolunay dizisinde Necip Memili ile oynadığı bir sahne)


Ata Demirer'in Alara Bozbey'le ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.Fotoğrafta anne Ayten Kaçar ve Ata Demirer'in erkek kardeşi Cenk de var. Bu fotoğraf Alara Bozbey aileye girdi diye yorumlandı.

OYUNCUNUN KÜNYESİ

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Adı Soyadı: Alara Bozbey
Yaşı: 31 (7 Aralık 1986)
Meslek: Oyuncu
Memleket: Litvanya doğumlu
Boyu: 1.60 cm
Kilosu: 50 kg
Göz Rengi: Kahverengi
Saç Rengi: Sarı
 

ALARA BOZBEY KİMDİR?


Oyuncu Alara Bozbey 1986 yılında Litvanya'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Litvanya'da yaşadıktan sonra annesi bir Türk vatandaşı ile evlenince Alara Bozbey de annesi ile birlikte Türkiye'ye yerleşmiş ve ülkemizde oyunculuk yapmaya başladı. Uzun süredir ülkemizde yaşayan Alara Bozbey, Türk vatandaşlığına geçmiş ve gerçek adı olan Aliona ismini Alara olarak değiştirdi. Alara Bozbey Türkiye'ye yerleştikten sonra ülkemizde oyunculuk yapmaya başlamış ve ilk adımı da bir zamanlar Kanal D ekranının fenomen dizilerinden olan Yabancı Damat dizisi ile attı.

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