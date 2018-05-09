15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Alarm çalınca girdiği kuyumcuyu soyamadan kaçtı

Manisa Gördes'te kepenk kilidini ve camı kırarak bir kuyumcuya giren hırsız, alarmın çalması üzerine kaçtı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 10:31
Alarm çalınca girdiği kuyumcuyu soyamadan kaçtı
Manisa Gördes'te bulunan bir kuyumcu dükkanını soymak için kepengin kilidini kırıp içeriye giren hırsız, alarmın çalması üzerine kaçtı. Alarmın gece saat 03.56’da çalması üzerine olay yerine gelen iş yeri sahibi Yaşar Bayram’ın oğlu Mustafa Bayram, emniyet yetkililerine haber verdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede iş yerinden bir şey alınmadığını tespit etti. Güvenlik kamerası olmadığı için yüksek ses düzeyinde alarm takılan iş yerinde maddi kaybın olmaması iş yeri sahibini sevindirdi.


'KİLİT VE CAM KIRILMIŞ'

 
Olayın şokunu üzerinden atmaya çalıştığını belirten Yaşar Bayram, "Gece sabaha karşı 03.56’da alarm çaldı. Oğlum Mustafa Bayram, dükkanımıza gittiğinde kepenk kilidinin kırıldığını ve dükkanın açık olduğunu söyledi. Gece apar topar iş yerine geldiğimde kurdurduğumuz alarmın hırsızı kaçırttığını öğrendik. Çok şükür Allah’a kaybımız yok. Sadece kilit ve cam kırılmış. Yaşadığımız bu elim olaydan sonra daha güvenilir bir sistem kuracağız" dedi.
  

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık HDP'den vekil aday adayı oldu

KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık HDP'den vekil aday adayı oldu
Son dakika! Erdoğan'dan ABD'nin İran kararı için ilk açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'nin İran kararı için ilk açıklama
Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan Türk tutuklandı

Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan Türk tutuklandı
100 bin imzada son durum... Hangi aday kaç imza topladı? Doğu Perinçek cumhurbaşanı adayı oldu mu?

100 bin imzada son durum... Hangi aday kaç imza topladı? Doğu Perinçek cumhurbaşanı adayı oldu mu?
YÖK Kanunu'nda değişiklik kabul edildi

YÖK Kanunu'nda değişiklik kabul edildi
Muharrem İnce'nin Edirne mitingine sürpriz isimler katılacak

Muharrem İnce'nin Edirne mitingine sürpriz isimler katılacak
Bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına çipli önlem

Bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına çipli önlem
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzada son gün

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzada son gün
Bedelli Askerlik çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak? Son açıklama...

Bedelli Askerlik çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak? Son açıklama...
Milletvekilliği aday adaylığı süreci sona erdi! Hangi partiye kaç kişi başvurdu?

Milletvekilliği aday adaylığı süreci sona erdi! Hangi partiye kaç kişi başvurdu?
TEM'de kaza tutanağı tutan araçlara otomobil çarptı!

TEM'de kaza tutanağı tutan araçlara otomobil çarptı!