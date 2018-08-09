Anchorage Bölge Savcılığı, Palmer kasabasında ikamet eden 41 yaşındaki Andrew Renner ile oğlu 18 yaşındaki Owen Renner'ın Esther Adası'nda Granite Koyu yakınındaki ayı inine girerek burada yaşayan dişi ayıyı ve iki yavrusunu silahla öldürdüğünü bildirdi.

ABD Orman Hizmetleri Dairesi ile Alaska Avcılık ve Balıkçılık Dairesinin yürüttüğü çalışma kapsamında koruma altına alınan ine yerleştirilen harekete duyarlı kameraların şüphelilerin hayvanları katledişini kayda aldığı belirtildi.

Görüntülerde, inin olduğu bölgeye kayakla gelen baba ve oğul Renner'ın önce mağara girişinde dışarıda duran dişi ayıyı silahla vurduğu, ardından inin içindeki iki ayı yavrusunu öldürdüğünün görüldüğü ifade edildi.

Dişi ayının boynundaki takip cihazını çıkaran baba ve oğul, bu ayının derisini yüzdü, yavruları da yanlarda götürdü.

Baba ve oğul Rennerların ertesi gün olay yerine giderek takip cihazını aldıkları ve geride kanıt bırakmamak için etrafı kontrol ettikleri tespit edildi.

Baba Renner, ertesi gün takip cihazıyla yaban hayatını koruma dairesine gelerek dişi ayıyı koruma altında olduğunu bilmeden öldürdüğünü söyledi. Renner, buradaki sorgusunda ayı yavruları konusunda yetkililere bilgi vermedi.

Kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer söz konusu görüntülerle karşılaştı.

Baba ve oğul, avlanması yasak hayvanları öldürmek, sahte belge üretmek ve yalan beyanda bulunmaktan yargılanacak.

Alaska'da dişi ve yavru siyah ayıların avlanması, olayın yaşandığı Esther Adası da dahil eyaletin büyük bölümünde yasak.