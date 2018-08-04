Alay-ı vala ne demek? Ne anlama geliyor?

Alay-ı vala ne demek? Ne anlama geliyor? CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "100 günlük eylem planı"nı eleştirerek "Alay-ı vala" benzetmesi yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu tweet'i sonrası "Alay-ı vala" kelimesi gündem oldu ve anlamı araştırılmaya başlandı.