Alay-ı vala ne demek? Ne anlama geliyor?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "100 günlük eylem planı"nı eleştirerek "Alay-ı vala" benzetmesi yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu tweet'i sonrası "Alay-ı vala" kelimesi gündem oldu ve anlamı araştırılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara'da "100 günlük eylem planı"nı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planını eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabı üzerinden "Alay-ı vala ile 100 günlük eylem planı açıklandı… 5 Temel sorunun hangisine çözüm üretiliyor? Gerçek şu ki; sorunlar çözülmüyor, sorunlar derinleşerek varlığını sürdürüyor… Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun bu tweet'i sonrası "Alay-ı vala" kelimesi gündem oldu ve anlamı araştırılmaya başlandı.
ALAY-I VALA NE DEMEK?
Alay-ı vala; gösterişli, törenli, tantanalı bir şekilde, anlamına geliyor.