Albayrak'tan Nagatomo müjdesi

Galatasaray Sportif A.Ş
. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak
, yaklaşan seçim öncesi yola Mustafa Cengiz
ile devam edeceğini söylerken yönetim listesini de yarın vereceklerini açıkladı.
UEFA
süreci konusunda da konuşan Albayrak
, "Taraftarımız, Şampiyonlar Ligi şarkısını özledi, inşallah o şarkı stada gelecektir'' dedi. Nagatomo'nun takımdaki geleceğinin sorulması üzerine ise Albayrak, "Nagatomo dediğim zaman birçok arkadaş güldü. 'O mu yıldız?' dediler, işte o Nagatomo, Japon yıldız. Allah'ın izniyle bonservisini alacağız'' cevabını verdi.
Sabah
Erdinç Şahin