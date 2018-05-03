Albayrak'tan Nagatomo müjdesi

Erdinç Şahin

. Başkan Vekili, yaklaşan seçim öncesi yolaile devam edeceğini söylerken yönetim listesini de yarın vereceklerini açıkladı.süreci konusunda da konuşan, "Taraftarımız, Şampiyonlar Ligi şarkısını özledi, inşallah o şarkı stada gelecektir'' dedi. Nagatomo'nun takımdaki geleceğinin sorulması üzerine ise Albayrak, "Nagatomo dediğim zaman birçok arkadaş güldü. 'O mu yıldız?' dediler, işte o Nagatomo, Japon yıldız. Allah'ın izniyle bonservisini alacağız'' cevabını verdi.