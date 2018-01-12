Alcatel 3C fiyatı ve tasarımıyla dikkat çekiyor

TCL bünyesindeki Alcatel tarafından geliştirilen telefon, uygun fiyatı ve modern tasarım çizgisi ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
Geçtiğimiz günlerde TCL
tarafından yapılan açıklamada MWC 2018
kapsamında Alcatel 5, Alcatel 3V ve Alcatel 1x modellerinin tanıtılacağı belirtilmişti. Fakat görünen o ki TCL
’in üzerinde çalıştığı 4. bir model daha var. O da Alcatel 3C.
Son sızdırılan raporlara göre, Alcatel 3C
modern tasarım çizgisi ve 120 euroluk fiyatı ile dikkat çekecek. Bu fiyat etiketi, 3C’yi 18:9 ekran en boy oranına sahip en ucuz telefon yapıyor.
Giriş segmentine hitap eden model, gücünü MediaTek
tarafından geliştirilen MT8321
yonga setinden alacak. Sistemini 1GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı ise 16GB. 1440 x 720 piksel çözünürlüğünde 18:9 en boy oranına sahip, 6 inçlik IPS HD+ ekran ile gelecek olan Alcatel 3C,
3000 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenecek.
Kutudan ilk çıktığında Android 7 Nougat
ile çalışacak olan telefonun, tam olarak ne zaman satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
Adem Özdoğan