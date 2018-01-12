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Alcatel 3C fiyatı ve tasarımıyla dikkat çekiyor

Şu aralar teknoloji gündeminin odak noktası CES 2018 olsa da Mobil Dünya Kongresi için de hummalı bir çalışma söz konusu. Keza MWC 2018, bu yıl satışa sunulacak olan akıllı telefonların büyük bir bölümünün görücüye çıkacağı etkinlik anlamına geliyor. Bu modellerden birisi de Alcatel 3C

Alcatel 3C fiyatı ve tasarımıyla dikkat çekiyor
TCL bünyesindeki Alcatel tarafından geliştirilen telefon, uygun fiyatı ve modern tasarım çizgisi ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde TCL tarafından yapılan açıklamada MWC 2018 kapsamında Alcatel 5, Alcatel 3V ve Alcatel 1x modellerinin tanıtılacağı belirtilmişti. Fakat görünen o ki  TCL’in üzerinde çalıştığı 4. bir model daha var. O da Alcatel 3C.

Son sızdırılan raporlara göre, Alcatel 3C modern tasarım çizgisi ve 120 euroluk fiyatı ile dikkat çekecek. Bu fiyat etiketi, 3C’yi 18:9 ekran en boy oranına sahip en ucuz telefon yapıyor.

Giriş segmentine hitap eden model, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen MT8321 yonga setinden alacak. Sistemini 1GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı ise 16GB. 1440 x 720 piksel çözünürlüğünde 18:9 en boy oranına sahip, 6 inçlik IPS HD+ ekran ile gelecek olan Alcatel 3C, 3000 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenecek.

Kutudan ilk çıktığında Android 7 Nougat ile çalışacak olan telefonun, tam olarak ne zaman satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.


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