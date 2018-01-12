Alcatel 3C fiyatı ve tasarımıyla dikkat çekiyor

Adem Özdoğan

TCL bünyesindeki Alcatel tarafından geliştirilen telefon, uygun fiyatı ve modern tasarım çizgisi ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.Geçtiğimiz günlerdetarafından yapılan açıklamadakapsamında Alcatel 5, Alcatel 3V ve Alcatel 1x modellerinin tanıtılacağı belirtilmişti. Fakat görünen o ki’in üzerinde çalıştığı 4. bir model daha var. O da Alcatel 3C.Son sızdırılan raporlara göre,modern tasarım çizgisi ve 120 euroluk fiyatı ile dikkat çekecek. Bu fiyat etiketi, 3C’yi 18:9 ekran en boy oranına sahip en ucuz telefon yapıyor.Giriş segmentine hitap eden model, gücünütarafından geliştirilenyonga setinden alacak. Sistemini 1GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı ise 16GB. 1440 x 720 piksel çözünürlüğünde 18:9 en boy oranına sahip, 6 inçlik IPS HD+ ekran ile gelecek olan3000 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenecek.Kutudan ilk çıktığındaile çalışacak olan telefonun, tam olarak ne zaman satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.