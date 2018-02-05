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Alcatel 5 böyle görünecek

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Amazon Fransa’da görülen Alcatel 5’in bazı özellikleri sızmıştı. Şimdide telefonun basın görselleri ve tanıtım videosu ortaya çıktı. Yakında piyasaya çıkması beklenen telefon siyah ve altın renkleri ile satışa sunulacak.

Alcatel 5 böyle görünecek
Alcatel’in yeni modeli 18:9 oranında 5.7 inç HD+ çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip olacak. Telefonun özellikleri arasında sekiz Cortex-A53 CPU çekirdekli Mediatek MT6750 yonga seti, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, microSD hafıza kartı, 3,000 mAh batarya, 12 megapiksel arka kamera ve 13 + 5 megapiksel çift selfie kamerası bulunuyor.

Telefonun ön tarafı tamamen ekran için ayrılmış. Bu yüzden parmak izi okuyucusu telefonun arkasında hemen kameranın altına yerleştirilmiş. Ayrıca telefonun önünde bulunan çift kamera yüz tanıma özelliğini destekliyor.

Alcatel’in yeni telefonun kutudan direk Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkması bekleniyor. Yakında satışa sunulacak akıllı telefonun 286 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
 

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