Alcatel 5 böyle görünecek

YENİ NOKİA MODELLERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYABİLDİ Mİ?

Adem Özdoğan

Alcatel’in yeni modeli 18:9 oranında 5.7 inç HD+ çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip olacak. Telefonun özellikleri arasında sekiz Cortex-A53 CPU çekirdekli Mediatek MT6750 yonga seti, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, microSD hafıza kartı, 3,000 mAh batarya, 12 megapiksel arka kamera ve 13 + 5 megapiksel çift selfie kamerası bulunuyor.Telefonun ön tarafı tamamen ekran için ayrılmış. Bu yüzden parmak izi okuyucusu telefonun arkasında hemen kameranın altına yerleştirilmiş. Ayrıca telefonun önünde bulunan çift kamera yüz tanıma özelliğini destekliyor.Alcatel’in yeni telefonun kutudan direk Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkması bekleniyor. Yakında satışa sunulacak akıllı telefonun 286 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.