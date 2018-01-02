Alcatel A3 XL inceleme altında

ANDROİD 7.0 İŞLETİM SİSTEMİ



OYUN PERFORMANSI





KAMERA DETAYLARI



SON SÖZLERE GELECEK OLURSAK...





Özellikleri:

Adem Özdoğan

Alcatel A3 XL uygun fiyatıyla öne çıkan telefonlar arasında yer alıyor. Ürünün dış tasarımı oldukça şık, yuvarlatılmış köşeler ve dokulu arka bölüm ürünün şık görünümüne katkı sağlamış. A3 XL’in çarpıcı yanlarından biri olan 6 inç büyüklüğündeki ekran oldukça parlak ve renk sunumu etkileyici şekilde canlı. Ekran büyük fakat çözünürlüğe baktığımızda 720p değere sahip olduğunu görüyoruz. Bu eksi gibi gözükse de ürünün uygun fiyatı bunu kapatacak seviyede. Düşük çözünürlük inç başına düşen piksel sayısına da yansımış durumda. Telefonun ekranı inç başına 245 piksel değeri ile simgeler ve yazıların her zamankinden daha büyük görüneceği anlamına geliyor. Tabii ki bu duruma kötü bir anlam yüklememek gerekli, Çünkü büyük parmaklı kullanıcılar küçük ekran ve yüksek çözünürlüklerde kullanım sorunlarıyla karşılaşabiliyor. A3 XL ise bu sorunlardan arındırılmış durumda.A3 Xl’in işletim sistemine baktığımızda Android 7 sürümü karşımıza çıkıyor. Bu işletim sistemine 1.1GHz dört çekirdekli A53 işlemci güç veriyor. Bu işlemcinin performans açısından vasat olduğu söylenebilir. Bu durum uygulama yükleme tarafında diğer telefonlara göre bir iki saniye gecikme yaratsa da uygulamalar arası geçişlerde sorun yok ve performans gayet başarılı.Büyük bir ekranı neden tercih edersiniz? Diye bir soru sormak istiyorum sizlere. Bence oyun diyebilir burada. Bu sebepten A3 XL’i incelerken oyun performansına önem verdik ve fazlaca oynanan oyunları telefon üzerinde deneyimledik. Need For Speed ​​No Limits gibi üst düzey bir oyunun yükleme süresi biraz zaman alıyor fakat telefonun iyi optimize edilmiş kodlaması sayesinde oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ayrıca Angry Birds ve Pokemon Go ‘oyunlarında da Alcatel A3 XL iyi bir iş çıkarıyor.A3 Xl’in fiyatına göre etkileyici özelliklerinden bir diğeri ise arka bölümdeki parmak izi okuyucu. Bu parmak izi okuyucu tabii ki bir amiral gemisi akıllı telefonla yarışır seviyede değil fakat bu kategorideki bir üründe görmek sevindirici.Telefonun Düzenli ses kalitesi görüşmelerde oldukça başarılı bir iş çıkarıyor. konferans aramalarında ise ses yüksek ve anlaşılır. Hoparlörün ses dosyalarındaki performansı da tatmin edici seviyede.Telefonun ana kamerası 8 8 megapiksel, iyi aydınlatmada keskin ve renkli fotoğraflar çekebiliyor. Bunu yakın mesafelerden deneyimledik ve beğenimizi kazandı. Kameranın düşük ışıklardaki performansı ise vasat. Manzara çekimleri HDR desteği ile birlikte tatmin edici seviyelerde. HDR özelliğini kullanacksanız çekim sırasında işlemler için bir iki saniye beklemeniz gerekiyor.Selfi çekimlere baktığımızda düşük ışıkta 5 megapikselkameranın performansı iyi sonuçlar vermiyor. Ancak ortam aydınlatması olan herhangi bir oda veya alanda çekimler iyi ve yeterli.Video tarafında kameranın 720p kayıt yaptığını gördük. Yüksek çözünürlüklü video kayıt ne yazık ki mümkün değil. Ancak günlük kullanım için ideal bir çözüm.Alcatel A3 XL üzerinde 3000mAh’lik bir pil kullanılmış. Telefon normal şartlarda bir günü çıkaracak pil ömrüne sahip. Ürünün şarj süresi konusunda da sorunu yok. Makul sürelerde şarj etmeniz mümkün.Sonuç olarak 900 – 1000 TL bandında Alcatel A3 XL’e sahip olabiliyorsunuz. 6 inç bir akıllı telefon için çok iyi bir bedel olduğunu söyleyebilirim. Arka kameranın performansı gayet başarı, fakat ön kamera performansı vasat seviyede. Ürünün mikrofon ve hoparlör performansının da gayet etkileyici olduğunu tekrar belirtmemde fayda var.6 inç, 720 x 1280 (245ppi) IPSekran, 2GB / 16GB RAM, 1.1GHz dört çekirdekli A53 işlemci, Mali-T720MP2 GPU, 13MP arka ve 8MP ön kameralar, microSD, microSIM, Android 7.0 işletim sistemi, 3000mAh pil, 165 x 83 x 8 mm, 145 gram.