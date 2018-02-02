Alcatel IDOL 5 inceleme altında

Adem Özdoğan

Metal ve 2.5D cam faktörünün birleştiği tasarım, köşelerde gerçekleştirilen yumuşatmalar sebebiyle avuca oturan ve tek elde rahat kullanıma imkan sunan bir akıllı telefon deneyiminin zeminini oluşturuyor. Alcatel IDOL 5’in ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken, arka tarafta parmak izi okuyucu sensöre yer veriliyor. İyi bir performans sunan bu sensör, güvenli kullanım için önemli. 7.5mm kalınlığındaki telefon, 155 gram ağırlığında.Telefon, 5.2 inç FHD değerde IPS ekrana sahip. Tek elde kullanıma oldukça uygun olan bu ekran, dokunuşlara iyi tepkiler veriyor, iç ve dış mekan kullanımlarında, farklı açılardan bakıldığında da kaliteli görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor. Yine 5.2 inç ekran ve buna bağlı olarak tek elde kullanıma uygun tasarım faktörünü göz önüne alırsak, özellikle işe ya da okula giderken kullandığınız toplu taşıma araçlarında bu telefonu tek elle rahatlıkla kullanabilir, böylece toplu taşımadaki sıkıcı anlarınızı sona erdirebilirsiniz.MediaTek MT6753 8 x 1.3GHz işlemciye sahip olan telefon, .. GPU’ya ve 3GB RAM’e sahip. Telefon, Geekbench 4’te tek çekirdekte 624, çift çekirdekte de 2436 puan aldı.Dahili 16 GB depolaması bulunan telefonu microSD kart desteğiyle daha kullanılabilir bir hale getirebilirsiniz. Zira 16GB’lık hafızanın günümüzde pek yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Sistem dosyaları, çekeceğimiz yüksek çözünürlüklü video ve fotoğraflar ve birkaç tane de oyun yüklediğimizi farz edersek, kısa sürede IDOL 5’imizden faydalanabilmemiz zorlaşacaktır.Alcatel IDOL 5, Android 7.0 işletim sistemi ve güncel arayüzüyle geliyor. Arayüzün basit ve kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat çekici detaylar ise, cihazda ön yüklü olarak gelen Turkcell uygulamaları. Kimi kullanıcılar için bunlar artı puan anlamını taşırken kimi kullanıcılar da bunları fazlalık ve performansa olumsuz anlamda etki eden unsurlar olarak görüyor. Tabii kullanmak istemezseniz bu uygulamaları kaldırabilirsiniz.Telefonun ön tarafında 8, arka tarafında da 16MP değerde kameralar yer alıyor. Arka kameranın çekim performansı başarılı. Özellikle iyi ışıklı ortamlarda net sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ön taraftaki dikkat çeken unsur ise, kameranın yanında bir de selfie ışığına yer verilmiş olması. Böylelikle düşük ışıklı ortamlarda daha net selfie’ler çekebilmeniz de mümkün.Ayrıca kamerada hızlı çekim vs.. gibi modların olduğunu da belirtelim.Cat4 kategorisinde 4.5G uyumlu olan cihaz, çıkarılamaz 2800mAh pile sahip. Bu pil, tek şarj ile bir günlük kullanım sunuyor. Ayrıca isterseniz pil ayarlarından performans modunu aktif ederek kullanım sürecinizi artırabilirsiniz. 2G modunda 542 saate kadar bekleme süresi sunan telefon, 10 saatin üzerinde de konuşma imkanı sunuyor.Alcatel IDOL 5, 5.2 inch ekranı, tek elde kullanıma uygun tasarımı ve ön kameranın yanında konumlandırılan selfie ışığıyla dikkat çekiyor. Ürün, Turkcell’de 1399 TL fiyat etiketiyle satılıyor.