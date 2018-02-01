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Aldatan eş MOBESE'ye yakalanırsa yandı

MOBESE ve güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, sadakatsizlik iddiasıyla açılan boşanma davalarında, "hukuka uygun delil" olarak kabul edilebilir
 

Aldatan eş MOBESE'ye yakalanırsa yandı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, bu görüntü kayıtlarıyla ilgili,"özel hayata saygıyı ihlal etmeyeceği" ve "kaydın gizli olarak yapıldığı söylenemeyeceği" uyarısında bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nden Oya Armutçu'nun haberine göre, sokaklar MOBESE’ler, ev, işyeri, alışveriş merkezlerindeki güvenlik amaçlı kapalı devre kamera sistemleri ile günlük hayat kayıt altına girdi.


TARTIŞMAYA SON NOKTAYI KOYDU


Bu kayıtları sadakatsizlik iddialı boşanma davalarında delil olup olmayacağına ilişkin güncel tartışmaya, bu davaların temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin Başkanı Gençcan sosyal medya hesabından noktayı koydu.

Çok büyük bölümü yargı mensuplarından oluşan 5 bin arkadaşı ve 27 bin takipçisi olan Gençcan’ın, “Kapalı devre kamera ile gerçekleşen görüntü ve ses kaydı delil olarak kullanılabilir mi” konulu dünkü paylaşımındaki değerlendirmeleri özetle şöyle:
 

"ÖZEL HAYATA SAYGIYI İHLAL ETMEZ"


“Belli bir alanda sadece ilgili kişilere görüntü ve ses izleme yetkisine izin veren ve daha çok güvenlik amacıyla kullanılan kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü ve ses kaydı yapılması makul bir nedene dayanmaktadır. Bu tür kameranın;

1- Dışarıdan görülebiliyor olması. 
2- Sürekli kayıt yapması. 
3- Kameranın gizli bir yerde bulunmaması; sebebiyle gizli olarak kayıt yapıldığı söylenemeyeceğinden özel hayata saygı hakkının ihlali iddiası kabul edilemez. (Anayasa Mahkemesi 22 Kasım 2017 günlü kararı). 
 

"DELİL OLARAK SUNULABİLECEK"


Kapalı devre kamera sistemi ile gerçekleşen ses ve görüntü kaydının gizli olarak yapıldığı söylenemeyeceği için hukuka uygun olmakla boşanma davasında delil olarak ileri sürülebilir.”
Gençcan’ın bu değerlendirmesi ışığında, kapalı devre sistemle izlenen işyerleri, restoranlar, alışveriş merkezlerindeki görüntü ve ses kayıtlarını eşler getirerek ya da mahkemeden talep ederek, boşanma davalarında delil olarak mahkemeye sunabilecek.

 


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