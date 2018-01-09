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Aldatılan kadın kocasını otelde bastı, büyük olay çıktı!

Yaklaşık 240 kilometre kat ederek sevgilisiyle buluşan evli adam, otel çıkışında bir anda karşısında karısını buldu. Saniye saniye kaydedilen yüzleşmede beklendiği gibi küfürler havada uçuştu

Aldatılan kadın kocasını otelde bastı, büyük olay çıktı!
İngiltere'de bir kadın, kendisini aldatan kocası ile sevgilisini otelde bastı.

Saniye saniye görüntülenen baskında yakalanan iki çocuk babası erkek, yasak aşkıyla buluşmak için yaklaşık 240 kilometre yol kat etti ve Wellingborough'tan Dover'a geldi. Ancak kocasından şüphelenen kadın, yanına annesini de alarak eşini takip etti.



Otel çıkışında gerçekleşen yüzleşme, beklendiği gibi küfürlerin havada uçuştuğu bir gerilime dönüştü. Kayıtlarda en hafifi 'Kes sesini! Aşağılık herif...' olan birçok küfür duyuluyor.  

Videoda ayrıca, aldatılan eşin diğer kadına "Senin suçun değil, kocamın suçu. Sana kızgın değilim" dediği de yer aldı.



Kayınvalide tarafından videoya çekilen görüntüler, sosyal medyada 100 binden fazla izlendi.


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