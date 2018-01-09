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Aldığı mobilyaların parasını ödemeyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan savunma: Erdoğan'ı destekliyorum

Aldığı mobilyaların parasını ödemeyince icra takibi başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı, dava dilekçesinde Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini belirtti

Aldığı mobilyaların parasını ödemeyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan savunma: Erdoğan'ı destekliyorum
2015 yılında yaklaşık 28 bin TL'lik bir mobilya alışverişi yapan Rasim Ozan Kütahyalı, borcunu ödemediği gerekçesiyle mobilya şirketi tarafından dava edilmiş ve hakkında icra takibi başlatılmıştı. Yaptığı açıklamada mobilya şirketine borcu olmadığını belirten Kütahyalı, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etmişti.

Devam eden davanın son duruşması geçtiğimiz günlerde gerçekleşirken, duruşmaya katılmayan Kütahyalı'nın dava dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, Kütahyalı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın bir gazeteci olduğu ve itibarını sarsmak amacıyla icra takibi başlatıldığı ifadeleri yer aldı.
 

DAVANIN SEYRİ DEĞİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mobilya şirketinin avukatı Cevat Kazma, "Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarda ismi kullanılarak yapılan işlere karşı olduğunu açıkça belirtmiştir. Buna rağmen Rasim Ozan Kütahyalı, basit bir alacak konusunda dahi Cumhurbaşkanımıza yakınlığını belirterek davanın seyrini değiştirmeye çalışmaktadır" şeklinde konuştu.


 

FETÖ'CÜ İLAN ETMEKLE TEHDİT ETTİ


Kütahyalı'nın itibarı ya da konumuyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını, müvekkilinin alacağını tahsil etmek için icra takibi başlattığını belirten Avukat Cevat Kazma, bu girişim sonrası Kütahyalı'nın mobilya şirketini FETÖ'cü ilan etmekle tehdit ettiğini söyledi. Yapılan tüm bu görüşmelerin kayıt altında olduğunu belirten Cevat Kazma, bunların dava dosyasında da yer aldığını sözlerine ekledi.


HAKARET İÇEREN SÖZLERİNE TEPKİ YAĞMIŞTI
 

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, canlı yayında Boşnaklarla ilgili hakaret içeren sözlerine tepki yağmış, sonunda Kütahyalı, Beyaz Tv'deki programdan çıkarılmış ve Sabah'ta köşesi yayından kaldırılmıştı.


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