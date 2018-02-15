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Alem-i Cin ne zaman vizyona giriyor? (Alem-i Cin fragmanı) 

Yapımcılığını Hasan Çobanoğlu'nun yaptığı, Özgür Bakar'ın yönettiği korku filmi Alem-i Cin 23 Şubat'ta vizyona giriyor

Alem-i Cin ne zaman vizyona giriyor? (Alem-i Cin fragmanı) 
Alem-i Cin, 25. yaş gününden sonra görmeye başladığı kabusların izini süren Yeliz'in hikâyesini ele alıyor.
 

FİLMİN KADROSU


Senaryosu Alper Kıvılcım ve Özgür Bakar tarafında yazılan filmde Ayçin Tuyun, Süleyman Kabaali, Zeynep Turpçu, Yüksel İvgen, Kadriye Çetinkaya, Cihangir Köse, Yeşim Gündoğdu ve Hatice Yıldız rol alıyor.


 

ALEM-İ CİN KONUSU


Genç bir kadın olan Yeliz, 25. doğum gününden sonra kabus görmeye başlar. Başlarda durumu pek önemseme de kabus görmeye devam ettikçe korkuya kapılır. Durumu daha da ciddileşmeye başladığında gördüğü kabuslarla ilgili araştırmaya yapmaya başlayan Yeliz, ailesiyle ilgili gizli kalmış korkutucu gerçekleri öğrenir.



Ne yapacağını bilemeyen ve gittikçe daha büyük kabusların içine çekilen Yeliz, eski bir aile dostundan yardım ister. Fakat büyük bir sorun vardır; Yeliz’in düşmanı bu dünyadan değildir. Yeliz’in bu kabuslardan kurtulması için insanın aklını zorlayan cinler ailemi ile tanışması gerekecektir.


 

ALEM-İ CİN VİZYON TARİHİ 


Korku filmi Alem-i Cin 23 Şubat 2018'de izleyici ile buluşacak.


FİLMİN FRAGMANI




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