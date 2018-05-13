ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevapları

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik Personel ve Lisanüstü Eğirimi Giriş Sınavı'na girenler bu sorunun cevabını merak edip arama motorlarına başvuruyorlar. Önceki gün açıklanan soru ve cevapların ardından herkesiz gözü bu sorunun cevabında...





ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





ÖSYM sınav takvimi daha önceden açıklanıyor. Sınav takvimine göre ALES sonuçları 7 Haziran 2018 Perşembe günü açıklanacak.





ALES soru ve cevapları önceki gün açıklandı. Binlerce aday soru ve cevaplar açıklanır açıklanmaz ÖSYM'nin sitesine akın etti. Soru ve cevaplara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.





ALES SORU VE CEVAPLARI









SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ





Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.





Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.





ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.