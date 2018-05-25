ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecanlı bekleyiş...

ALES ilkbahar dönemi sınavı 6 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Soru ve cevaplar sınavın ardından açıklanırken sonuçlar belli değildi. Sonuçlar heyecanla beklenirken adaylar "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sormaya başladı.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimi hazırlandığında ALES sınav sonuçlarının 7 Haziran'da açıklanacağı duyurulmuştu. Fakat saat konusunda herhangi bir açıklama yapılmamaıştı. ALES sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

ALES SONUÇLARI

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi (ALES 2017) sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin (https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.



