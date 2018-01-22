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Alev alan mutfak tüpünü 4'üncü kattan aşağı attı

Niğde'de yemek pişirilirken alev alan mutfak tüpünü balkondan aşağı attılar. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, bir faciaya yol açmadan mutfak tüpünü söndürdü

22 Ocak 2018, Pazartesi 10:33
Alev alan mutfak tüpünü 4'üncü kattan aşağı attı
Niğde'de bir evin mutfağında yemek pişirilirken mutfak tüpü alev aldı. Korku dolu anların yaşandığı sırada alev topuna dönen mutfak tüpü evdekiler tarafından 4. kattaki balkondan aşağı atıldı.

İTFAİYE PATLAMADAN SÖNDÜRDÜ

Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.  Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri mutfak tüpünü patlamadan söndürdü.



Ekiplerin çalışması sırasında apartmanda da korku dolu anlar yaşandı. Binada oturan birçok kişi evlerinden çıkarak dışarıda ekiplerin çalışmasını izledi. 

Ali KADI/DHA


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