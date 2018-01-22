Alev alan mutfak tüpünü 4'üncü kattan aşağı attı

İTFAİYE PATLAMADAN SÖNDÜRDÜ

Senim Tanay

Niğde'de bir evin mutfağında yemek pişirilirken mutfak tüpü alev aldı. Korku dolu anların yaşandığı sırada alev topuna dönen mutfak tüpü evdekiler tarafından 4. kattaki balkondan aşağı atıldı.Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri mutfak tüpünü patlamadan söndürdü.Ekiplerin çalışması sırasında apartmanda da korku dolu anlar yaşandı. Binada oturan birçok kişi evlerinden çıkarak dışarıda ekiplerin çalışmasını izledi.