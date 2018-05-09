Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı

Çorum’da bir otoparkta çıkan yangında görevli Emrah Kara (20), alevler arasında kalarak ağır yaralandı. Kara, olay yerine gelen esnaftan Ayşe Bilgin (19) ve yanındakiler tarafından dışarı çıkarıldı.

Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı
Olay, Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta meydana geldi. Otoparkın kulübesinden alevler yükseldi. Alevleri ve dumanları gören çevre esnafı, itfaiye ve polise haber verip, otoparka koştu. Döner satışı yapılan iş yerindeki Ayşe Bilgin ve yanında bulunanlar içeride mahsur kalan ve vücudunun büyük bir bölümü yanan Emrah Kara’yı dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yaralı Emrah Kara, ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Muğla'da turistin çantasını gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da turistin çantasını gasbeden 2 zanlı tutuklandı
Batman'da okul servisi ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Batman'da okul servisi ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Siyanürle intihar eden iş kadının cenazesi Adli Tıp kurumundan alındı

Siyanürle intihar eden iş kadının cenazesi Adli Tıp kurumundan alındı
Yüksek gerilim hattı devrildi: 4 yaralı

Yüksek gerilim hattı devrildi: 4 yaralı
Bu fotoğrafı paylaştıktan sonra öldü

Bu fotoğrafı paylaştıktan sonra öldü
Belediye Başkanının vurulma anı kamerada

Belediye Başkanının vurulma anı kamerada
Kalp masajıyla hayata döndürüldü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kalp masajıyla hayata döndürüldü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
Bursa'da cinsel istismardan tutuklanan genç kaçarken yakalandı

Bursa'da cinsel istismardan tutuklanan genç kaçarken yakalandı
Aksiyon filmi gibi kazalar

Aksiyon filmi gibi kazalar
Mardin'de bahçeye yıldırım düştü: 1 ölü 2 yaralı

Mardin'de bahçeye yıldırım düştü: 1 ölü 2 yaralı
Mardin'de bahçeye yıldırım isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'de bahçeye yıldırım isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı