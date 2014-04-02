Alex de Souza futbolu bırakıyor

Futbol hayatına devam ettiği Coritiba Kulübü'nün tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyen Alex, yıl sonunda yeşil sahalara futbolcu olarak veda edeceğini söyledi. Alex'in sözcülüğünü yapan Acaz Fellegger de resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alex'in 8 Aralık 2014 yılında futbola son noktayı koyacağını belirtti.

Fenerbahçeli eski yıldız oyuncu basın toplantısında, hakkında futbol dışında çok şeylerin konuşulmaya başlandığını vurgulayarak, "Karar verdim, futbolu bırakıyorum. Sevdiklerimle vakit geçirmenin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe’nin eski kaptanı Brezilyalı yıldız Alex de Souza, sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını Instagram hesabında da açıkladı.